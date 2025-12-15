En vivo
Chile envía carta de protesta a Colombia por "inaceptables" dichos del presidente Petro sobre Kast

Chile envía carta de protesta a Colombia por "inaceptables" dichos del presidente Petro sobre Kast

Según el gobierno de Chile, las palabras de Gustavo Petro "constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 15 de dic, 2025
José Antonio Kast y Gustavo Petro.
AFP

