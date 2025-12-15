Video | EE. UU. atacó nuevamente tres supuestas 'narcolanchas' en el Pacífico: murieron 8 personas

Las Fuerzas Militares de Estados Unidos informaron que este lunes 15 de diciembre se reportó un nuevo ataque en el Pacífico Oriental a tres supuestas 'narcolanchas' que dejó ocho muertos. Se trata de otra ofensiva en medio del despliegue militar de Donald Trump en el Caribe y el Pacífico, que ya deja alrededor de 95 personas fallecidas.

"El 15 de diciembre, bajo la dirección de @SecWar, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico. Un total de ocho narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera", aseguró el Comando Sur del Ejército de EE. UU.

La publicación en redes del Comando Sur incluye imágenes de video de tres botes separados flotando en el agua antes de que cada uno sea alcanzado por los ataques. Los bombardeos han venido acompañados de un masivo despliegue militar estadounidense en el Caribe que incluye el portaaviones más grande del mundo y una serie de buques de guerra.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que el objetivo es combatir el narcotráfico, mientras que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, afirma que se trata de un pretexto para un cambio de régimen en Caracas. Cabe resaltar que el magnate

firmó al principio de su presidencia un decreto que clasificaba a los cárteles como "organizaciones terroristas", lo que a juicio de juristas que asesoran al Departamento de Justicia y al Pentágono, da luz verde a los ataques militares en el Caribe contra presuntas narcolanchas.



Sin embargo, la oposición demócrata, y algunos republicanos, están aumentando la presión en el Congreso para exigir rendición de cuentas sobre el impacto de esos ataques, que han causado mucha inquietud en países de la región. Expertos legales dentro y fuera de Estados Unidos alertan de que los ataques en el Caribe podrían representar "crímenes de guerra".

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

Trump clasifica fentanilo como arma de destrucción masiva

Trump firmó este lunes una orden ejecutiva para declarar al fentanilo, droga que ha generado estragos en la población estadounidense en años recientes, "como un arma de destrucción masiva".

"Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es", declaró Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca.

"Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras; creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200.000 y 300.000 personas al año (a causa del fentanilo). Se habla de 100.000, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor", explicó el presidente estadounidense.

*Con información de AFP y EFE