En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Video | EE. UU. atacó nuevamente tres supuestas 'narcolanchas' en el Pacífico: murieron 8 personas

Video | EE. UU. atacó nuevamente tres supuestas 'narcolanchas' en el Pacífico: murieron 8 personas

Los ataques en El Caribe y el Pacífico ya dejan alrededor de 95 muertos. "La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico", aseguró el Ejército en Estados Unidos.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
EE. UU. atacó nuevamente tres supuestas 'narcolanchas' en el Pacífico: murieron 8 personas
EE. UU. atacó nuevamente tres supuestas 'narcolanchas' en el Pacífico: murieron 8 personas
AFP / Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad