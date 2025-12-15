En vivo
¿Existe relación entre muerte de niñas intoxicadas por talio y la mamá de una de ellas años atrás?

¿Existe relación entre muerte de niñas intoxicadas por talio y la mamá de una de ellas años atrás?

Un mismo veneno, dos tragedias. La Fiscalía investiga si la intoxicación por talio que causó la muerte de dos niñas en 2025 está relacionada con la muerte previa de la madre de una de ellas. Esto se sabe.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 15 de dic, 2025
