Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Tras el rastro del talio: nuevos detalles del envenenamiento que acabó con la vida de dos niñas

Tras el rastro del talio: nuevos detalles del envenenamiento que acabó con la vida de dos niñas

La investigación por la muerte de dos menores tras consumir frambuesas con talio apunta a una presunta responsable y abre otra línea por un posible envenenamiento previo en la madre. ¿Qué ocurrió?

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de dic, 2025
