Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / “Pedía a Dios que me diera fuerzas para seguir ayudando”: David Rua, héroe de tragedia en Antioquia

“Pedía a Dios que me diera fuerzas para seguir ayudando”: David Rua, héroe de tragedia en Antioquia

David Rua, sobreviviente del fatal accidente, relató cómo, pese a las heridas, logró reunir fuerzas para auxiliar a sus compañeros y pedir ayuda, en una tragedia que hoy enluta a todo el país.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de dic, 2025
