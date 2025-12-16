Resultados Dorado Mañana, último sorteo martes 16 de diciembre de 2025: números ganadores

Este martes, 16 de diciembre de 2025, llega un nuevo sorteo del Chance El Dorado Mañana. Miles de colombianos madrugaron a hacer su jugada y están pendientes del resultado. No olvide que el sorteo se transmite en vivo por YouTube en los canales autorizados a las 10:55 de la mañana. Si ya tiene su número listo, solo queda revisar que su boleto no debe tener tachones o enmendaduras, pues es el único comprobante válido para reclamar el premio si resulta ganador.

Números ganadores del Dorado Mañana, 16 de diciembre de 2025

Los números ganadores, según el sorteo de este miércoles de El Dorado Mañana, son los siguientes:



Número mayor:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta cifra:

Este sorteo le da a miles de apostadores la oportunidad de llevarse el premio, pero ojo: solo gana quien acierte la combinación exacta, tal como está definida en las reglas. No basta con acercarse, la jugada debe coincidir al milímetro con la modalidad y el orden oficial. Ese detalle es lo que marca la diferencia entre celebrar… o quedarse con las manos vacías.”



Últimos resultados de El Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 13 diciembre 2025 4727-1 Dorado Mañana 12 diciembre 2025 5753-6 Dorado Mañana 11 diciembre 2025 4280-8 Dorado Mañana 10 diciembre 2025 7024-5 Dorado Mañana 09 diciembre 2025 1191-5 Dorado Mañana 08 diciembre 2025 1443-1 Dorado Mañana 06 diciembre 2025 4934-3 Dorado Mañana 05 diciembre 2025 5520-5 Dorado Mañana 04 diciembre 2025 1865-6 Dorado Mañana 03 diciembre 2025 6347-1 Dorado Mañana 02 diciembre 2025 6291-2 Dorado Mañana 01 diciembre 2025 1866-6 Dorado Mañana 29 noviembre 2025 6091-2 Dorado Mañana 28 noviembre 2025 9397-5 Dorado Mañana 27 noviembre 2025 8207-3 Dorado Mañana 26 noviembre 2025 0626-3 Dorado Mañana 25 noviembre 2025 3657-3 Dorado Mañana 24 noviembre 2025 1826-3 Dorado Mañana 22 noviembre 2025 9297-9 Dorado Mañana 21 noviembre 2025 0816-4 Dorado Mañana 20 noviembre 2025 0889-5 Dorado Mañana 19 noviembre 2025 0151-7 Dorado Mañana 18 noviembre 2025 7430-1 Dorado Mañana 15 noviembre 2025 2596-6

Modalidades disponibles para jugar el chance El Dorado

El reconocido sorteo Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a las preferencias de cada jugador. Cada modalidad cuenta con su propia tabla de premios, lo que significa que las ganancias varían según la opción elegida. El valor del premio final depende directamente del tipo de apuesta seleccionada y del monto invertido:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces.

3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.

3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.

2 cifras 'pata': paga 50 veces.

1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.

¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Mañana?

Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:



Estar en buen estado.

No tener tachones ni enmendaduras.

Incluir el reverso diligenciado.

Ser presentado por una persona mayor de edad.

Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe efectuarse exclusivamente en puntos autorizados, donde se garantiza la validación del tiquete y el cumplimiento de los protocolos establecidos. En el caso de valores más altos, pueden aplicarse procedimientos adicionales según el monto y el canal utilizado para la apuesta, ya sea físico o digital. Estas medidas se implementan siempre bajo la normativa vigente, con el fin de asegurar transparencia y seguridad en la transacción.

Cuando la apuesta se realiza por medios digitales, existe la posibilidad de recibir el pago mediante transferencia electrónica. Para acceder a esta opción, el usuario debe completar el proceso de verificación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador. Este procedimiento busca prevenir fraudes y garantizar que el desembolso llegue al titular legítimo de la jugada.



Es importante tener en cuenta que todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal aplicable. Esto implica la realización de retenciones obligatorias, las cuales pueden reducir el valor final recibido por el ganador. Por ello, se recomienda conocer previamente estas disposiciones para evitar sorpresas al momento de reclamar el premio.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

