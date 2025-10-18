Resultados último sorteo de la Lotería de Boyacá, sábado 18 de octubre: los números ganadores

Este sábado 18 de octubre, tiene lugar una nueva edición del sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más representativos de Colombia. Con una historia que respalda su confiabilidad, el sorteo ofrece a los participantes la posibilidad de ganar alguno de los premios establecidos.

El evento, correspondiente al sorteo número 4594, se transmite en directo por Canal Trece y también se puede seguir en tiempo real a través de las plataformas digitales oficiales de la entidad, como Facebook Live y YouTube, garantizando transparencia y acceso inmediato a los resultados.

La jornada coincide con otros eventos del sector de apuestas, como los sorteos de Baloto, Revancha y la Lotería del Cauca, ampliando las alternativas para quienes deciden probar su suerte en la noche de este sábado.



¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?

Para participar en el sorteo de la Lotería de Boyacá, los jugadores deben adquirir un billete con un valor total de $20.000, compuesto por cuatro fracciones de $5.000 cada una. Estos billetes están disponibles tanto en formato físico como digital.



Quienes optan por comprar de manera presencial, pueden hacerlo en los siguientes puntos de venta autorizados:



Baloto

Gana

Máquinas Sipaga

Paga Todo (en Bogotá)

Red JER (en Boyacá y Amazonas)

Puntos Codesa (en Cali)

Locales de la cadena La 14

También es posible adquirir el billete a través de las plataformas digitales Loti y LottiRed, que permiten una compra rápida y segura desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Para ello solo debe seguir estos pasos sencillos:



Ingresar al sitio web oficial de la Lotería de Boyacá. Seleccionar una de las plataformas digitales habilitadas, como Loti o LottiRed. Elegir el número y la serie de su preferencia. Indicar cuántas fracciones desea comprar (hasta cuatro por billete). Realizar el pago utilizando cualquiera de los métodos disponibles en la plataforma seleccionada.

En el caso de los billetes físicos, es importante conservarlos en buen estado, ya que si se deterioran o se pierden, no es posible reclamar ningún premio. Además, tenga en cuenta que, según lo dispuesto por la Corte Constitucional, los ganadores disponen de un plazo de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Una vez vencido este término, el derecho al cobro queda extinguido.

Resultados de la Lotería de Boyacá, sábado 18 de octubre

Este sábado, la Lotería de Boyacá pone en juego un premio mayor de 15 mil millones de pesos, consolidándose como una de las alternativas más atractivas dentro del mercado de juegos de azar en Colombia.



Vea la transmisión de los resultados EN VIVO...

Número: *pendiente por confirmar*

*pendiente por confirmar* Serie: *pendiente por confirmar*



Además del premio principal, el sorteo incluye una serie de incentivos adicionales que aumentan las posibilidades de ganar. Entre estos se destacan los premios especiales conocidos como Fortuna, Alegría, Ilusión y Esperanza. Estos son los valores de cada uno:



Fortuna: $1.000 millones

Alegría: $400 millones

Ilusión: $300 millones

Esperanza: $100 millones

Berraquera: $50 millones

Optimismo: $20 millones

Valentía: $10 millones



