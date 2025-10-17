Alcaldía de Cartagena lanzó cupos para la convocatoria "Mi primera chamba": link de inscripción

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Dirección Administrativa de Talento Humano, anunció la apertura oficial de la convocatoria para el programa de prácticas laborales "Mi Primera Chamba", correspondiente al primer semestre de 2026. Con esta estrategia, el distrito busca ofrecer una oportunidad de experiencia laboral a jóvenes que estén próximos a culminar su formación académica o que hayan terminado recientemente sus estudios técnicos, tecnológicos o profesionales.

De acuerdo con la administración distrital, el objetivo del programa es fortalecer la inserción laboral de los jóvenes de la ciudad, brindándoles la posibilidad de aplicar sus conocimientos en un entorno institucional. Las prácticas se desarrollarán en diferentes dependencias de la Alcaldía y entidades adscritas, donde los seleccionados podrán adquirir experiencia profesional y aportar a proyectos públicos de impacto local.

El programa está diseñado para que los participantes fortalezcan sus competencias profesionales y conozcan de primera mano el funcionamiento de la administración pública. Las prácticas se desarrollan bajo la supervisión de tutores designados por cada dependencia, quienes acompañan el proceso formativo de los practicantes durante el tiempo que dure su vinculación.



Requisitos para participar en convocatoria "Mi primera chamba"

Según los lineamientos de la convocatoria, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:



Tener entre 18 y 28 años.

Residir en Cartagena de Indias.

Contar con un promedio académico igual o superior a 3.5.

No registrar antecedentes fiscales, disciplinarios ni judiciales.

Ser estudiante activo en etapa de práctica o egresado no graduado, con un máximo de dos años desde la finalización del programa académico.

Los jóvenes interesados deberán presentar los documentos de soporte, como copia de la cédula de ciudadanía, certificado de estudios, constancia de promedio académico y certificado de residencia expedido por la autoridad competente. Además, deberán leer cuidadosamente las instrucciones del aplicativo antes de enviar su información, con el fin de evitar inconsistencias durante la validación de la postulación.



¿Cómo inscribirse al programa "Mi primera chamba"?

Interesados deben tener en cuenta que el proceso de postulación estará habilitado desde el 15 de octubre hasta el 18 de noviembre de 2025. Durante este periodo, los interesados podrán registrarse en la plataforma virtual, donde deberán diligenciar el formulario en línea y adjuntar los documentos exigidos, todo por medio de este link.



Paola Saladén, líder del programa "Mi Primera Chamba", explicó que la correcta carga de documentos es un paso fundamental para el proceso de selección. "Los jóvenes deben asegurarse de subir todos los archivos en el formato y con los nombres que solicita el sistema. Esto garantiza que su postulación sea verificada adecuadamente y que no se presenten retrasos en la validación de la información", señaló.

Una vez cerradas las inscripciones, el equipo de la Dirección Administrativa de Talento Humano realizará la revisión de los documentos y la validación de los perfiles. Posteriormente, se elaborará una lista de elegibles con los candidatos que cumplan los requisitos establecidos. Los seleccionados serán notificados a través de correo electrónico y del portal oficial del programa, por lo que una vez confirmada su participación, deberán asistir a una jornada de inducción en la que se explicarán las condiciones de la práctica, los compromisos institucionales y las responsabilidades de los practicantes dentro de las dependencias asignadas.



¿Qué es la convocatoria de "Mi primera chamba"?

Según indicó la Alcaldía de Cartagena, la convocatoria de "Mi Primera Chamba" ha sido una herramienta para facilitar la transición entre el ámbito académico y el laboral, en especial para jóvenes que buscan su primera experiencia profesional. De acuerdo con la Administración, muchos de los beneficiarios de convocatorias anteriores han continuado sus trayectorias laborales en el sector público o en empresas privadas, gracias a la experiencia obtenida en el programa.



La iniciativa se enmarca dentro de las políticas de fortalecimiento del talento humano en la administración distrital, con el propósito de fomentar la participación juvenil en la gestión pública y contribuir al desarrollo de una nueva generación de profesionales comprometidos con el servicio ciudadano. Las prácticas tendrán una duración equivalente al semestre académico y se desarrollarán en áreas administrativas, financieras, jurídicas, sociales, tecnológicas y de planeación, según las necesidades de cada dependencia distrital y los jóvenes recibirán acompañamiento continuo y contarán con una evaluación de desempeño al finalizar el proceso.

Las autoridades locales invitaron a los jóvenes cartageneros a consultar detenidamente los términos de la convocatoria y a realizar su postulación dentro de las fechas establecidas. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de noviembre de 2025 y toda la información oficial y los pasos del proceso pueden consultarse directamente en el sitio web de la Alcaldía de Cartagena, donde también se encuentra disponible el formulario de inscripción y los detalles sobre los documentos requeridos.

