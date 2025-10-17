En vivo
ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: premios último sorteo viernes 17 de octubre

Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: premios último sorteo viernes 17 de octubre

Las loterías de Medellín, Risaralda y Santander ofrecen un atractivo plan de premios que suma miles de millones de pesos distribuidos en diversas categorías. Consulte aquí EN VIVO todos los resultados de los sorteos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 17 de oct, 2025
Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: premios último sorteo viernes 17 de octubre
