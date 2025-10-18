En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
POLICÍA NACIONAL
DISTURBIOS EN BOGOTÁ
VENEZUELA - EE. UU.
BABY DEMONI
LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA SUB 20 VS FRANCIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Dian y Davivienda están rematando casas y apartamentos por menos de $80 millones: cómo participar

Dian y Davivienda están rematando casas y apartamentos por menos de $80 millones: cómo participar

Nuevos remates de vivienda ofrecerán a los colombianos la posibilidad de adquirir propiedades a precios más bajos. ¿Cuáles son los requisitos para participar? Aquí le contamos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2025
Comparta en:
Remates
La Dian y Davivienda ofrecen remates de casas y apartamentos por menos de $80 millones en octubre
Freepik / Dian

Publicidad

Publicidad

Publicidad