¿Quiere trabajar en Alemania? Sena abre vacantes de empleo con salarios mayores a $14 millones

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció la apertura de 100 puestos para enfermeros y enfermeras profesionales provenientes de Colombia. La selección de los candidatos se adelanta en coordinación con la Agencia Pública de Empleo del Sena y una empresa del sector salud en Alemania, avalada por el organismo de inmigración de ese país. La oferta contempla condiciones contractuales y de formación específicas para quienes superen las etapas del proceso.

La convocatoria está dirigida únicamente a personas que cumplan en su totalidad con los requisitos establecidos en el perfil de la vacante, el cual puede ser consultado en la plataforma web del Sena. El registro y la postulación se realizan de manera directa a través de este sistema, sin intermediarios y sin costos para los aspirantes.



Requisitos para aplicar a vacantes de empleo del Sena en Alemania

Para participar, es necesario contar con título profesional en Enfermería y con la tarjeta profesional vigente que habilita el ejercicio en Colombia. Además, se exige una experiencia mínima de 24 meses en funciones asistenciales intrahospitalarias. El dominio del idioma español es suficiente para postularse inicialmente, ya que el programa incluye formación en alemán hasta alcanzar el nivel B2, requerido para la homologación profesional en ese país.

Otro requisito fundamental es tener pasaporte o iniciar el trámite correspondiente antes del proceso de selección. El cumplimiento de cada condición será verificado durante las etapas de revisión de hojas de vida y entrevistas. Interesados deben tener en cuenta que la postulación se cierra automáticamente cuando se alcanza el número de candidatos requerido, aunque la fecha oficial de cierre sea posterior. Por ello, las autoridades recomiendan inscribirse lo antes posible para evitar quedar fuera del proceso.



Etapas del proceso de selección de empleo en Alemania

El procedimiento comienza con el registro de la hoja de vida en la plataforma oficial de la Agencia Pública de Empleo del Sena (https://ape.sena.edu.co). En la sección "Intereses ocupacionales" de la pestaña de experiencia laboral, el candidato debe indicar el cargo que corresponde a la solicitud número 3970596, que identifica esta oferta de empleo.

Si la empresa define que las entrevistas serán presenciales, los aspirantes preseleccionados deberán desplazarse, por cuenta propia, a la ciudad que se indique para presentar las pruebas y reuniones correspondientes. En caso de realizarse en modalidad virtual, la compañía contactará directamente a los seleccionados para coordinar la verificación de su perfil y agendar una entrevista en línea en la fecha indicada. Es importante recordar que únicamente se tendrán en cuenta las postulaciones hechas por el canal oficial del Sena. Aplicaciones enviadas a la página web de la empresa, redes sociales u otros portales de empleo no serán consideradas.



Salarios de más de $14 millones por trabajar con el Sena

El contrato ofrecido para trabajar en el sector salud es a término indefinido y se formalizará una vez el candidato complete satisfactoriamente el proceso de homologación en Alemania. Durante la etapa previa a la homologación, el salario mensual bruto será de 2.600 euros, lo que equivale a aproximadamente 11.7 millones de pesos colombianos al cambio actual.

Después de obtener el reconocimiento del título por parte de las autoridades alemanas, el salario se incrementará a 3.300 euros brutos, es decir, cerca de 14.85 millones de pesos mensuales. La jornada laboral será de 40 horas semanales, con todas las prestaciones sociales contempladas en la legislación alemana, que incluyen:



Afiliación al sistema de salud

Pensión

Seguro de desempleo

28 días de vacaciones remuneradas al año

Apoyo para la formación e integración

Uno de los componentes más relevantes de la convocatoria del Sena es el programa de acompañamiento para la adaptación profesional y cultural en Alemania. Entre los beneficios incluidos se encuentran:



Beca completa para estudiar alemán desde el nivel A1 hasta el B2

Cubrimiento total de trámites y gastos administrativos, como el examen oficial de idioma, visa de trabajo y tiquete aéreo

Apoyo económico durante la etapa de aprendizaje del idioma

Asesoría en el proceso de homologación del título profesional

Actividades de preparación cultural mediante talleres y eventos

Acceso a oportunidades de formación continua en el país de destino

Fechas que debe tener en cuenta para el proceso

La convocatoria comenzó el 6 de agosto de 2025 y permanecerá abierta hasta que se complete el número de postulaciones requeridas o, como máximo, hasta el 19 de septiembre del mismo año. No obstante, la Agencia Pública de Empleo insiste en que las solicitudes pueden cerrarse antes si la empresa alcanza la cantidad de hojas de vida que necesita para continuar con las fases de evaluación y seguimiento

