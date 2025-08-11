Sena anuncia ofertas de empleo en Canadá con salarios de $13 millones: dan alojamiento 2 meses

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), a través de su Agencia Pública de Empleo, ha publicado una convocatoria internacional dirigida a técnicos y tecnólogos colombianos en el área de la industria aeroespacial. La oferta laboral está orientada a cubrir 60 vacantes en la ciudad de Mississauga, Ontario, Canadá, para el cargo de ensamblador de aeronaves. El proceso de selección se realiza en articulación con la empresa GAL AeroStaff y contempla un salario mensual bruto de 4.419 dólares canadienses, equivalente a aproximadamente $13.371.894 pesos.

La postulación a esta convocatoria se realiza de manera autónoma por parte del candidato. El cumplimiento de los requisitos es obligatorio para avanzar en el proceso. El Sena no actúa como empleador, sino como intermediario entre los aspirantes y la empresa contratante. La selección final es responsabilidad exclusiva de GAL AeroStaff.



Requisitos para aplicar a oferta de empleo de más de $13 millones

Los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:



Educación: técnico o tecnólogo en industria aeroespacial. Se requiere licencia TMA.

Experiencia: mínimo de 60 meses (5 años) en el área correspondiente.

Idioma: nivel de inglés B1+ en las competencias de escucha, lectura, escritura y expresión oral.

Condiciones laborales



Tipo de contrato: Temporal, conforme a las leyes migratorias de Canadá.

Duración del contrato: Superior a un año.

Salario mensual: 4.419 CAD bruto, equivalente a aproximadamente $13.371.894 COP.

Jornada laboral: Completa, con un horario de 40 horas semanales.

Lugar de ejecución: Mississauga, ciudad ubicada al oeste de Toronto, en Ontario, Canadá.

Prestaciones sociales



Plan dental.

Cobertura médica ampliada.

Incapacidad a largo plazo.

Seguro de vida.

Beneficios adicionales



GAL AeroStaff cubrirá el costo de los dos primeros meses de alojamiento en Canadá. Posteriormente, el valor será deducido del salario hasta que el trabajador encuentre alojamiento propio.

La empresa cubrirá el costo de los vuelos de ida y regreso entre Colombia y Canadá, en caso de despido por causas ajenas al trabajador.

Se proporcionará transporte compartido desde el lugar de residencia hasta el sitio de trabajo durante los dos primeros meses.

Todos los gastos de visado serán cubiertos y reembolsados por GAL AeroStaff.

Se entregará una asignación en efectivo de 150 CAD para la compra de calzado de seguridad con puntera de acero.

Se entregarán cinco camisetas con el nombre de la empresa.

¿Cómo aplicar a las ofertas de empleo en Canadá?

Los interesados deben realizar el proceso de postulación exclusivamente a través de la aplicación web de intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo del SENA. El procedimiento incluye las siguientes etapas:



Registro de hoja de vida: ingresar a https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx, registrar o actualizar la hoja de vida, indicando en el campo “Intereses ocupacionales” de la pestaña de experiencia laboral la ocupación de interés, conforme a la solicitud No. 3970132.

Postulación: postularse directamente a la vacante de ensamblador de aeronaves, disponible en el siguiente enlace: Solicitud 3970132.

Preselección: si el perfil cumple con los requisitos, el candidato será preseleccionado. En caso de que el proceso de selección se realice de forma presencial, deberá asumir los costos de desplazamiento a la ciudad determinada. Si se realiza de forma virtual, será contactado por la empresa para verificación del perfil y citación a entrevista.

Si se realiza de forma virtual, será contactado por la empresa para verificación del perfil y citación a entrevista. Entrevista: la entrevista se realizará en el mes indicado por la empresa. El candidato deberá tener disponibilidad para conectarse en la fecha y hora asignadas.

Requisitos adicionales



Contar con pasaporte vigente o haber iniciado el trámite correspondiente.

Cumplir al 100% con el perfil solicitado por el empleador.

Realizar la postulación únicamente a través de la plataforma del SENA. Aplicaciones enviadas por otros portales, redes sociales o directamente a la empresa no serán tenidas en cuenta.

Fechas de la convocatoria



Apertura: 6 de agosto de 2025.

Cierre: 19 de septiembre de 2025, o antes si se cumple el número de hojas de vida requeridas. Una vez alcanzado el número de postulaciones, la solicitud pasará a estado de seguimiento, aunque la fecha de cierre no se haya cumplido.

Para orientación sobre el registro de hoja de vida y postulación, se puede consultar el siguiente video: Tutorial de registro:

Canales de atención



Directorio web de atención por departamento: disponible en el portal del Sena.

Portal de PQRS: https://sciudadanos.sena.edu.co/SolicitudIndex.aspx

Correo electrónico: servicioalciudadano@sena.edu.co

