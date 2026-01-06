Resultados Caribeña Noche último sorteo 6 de enero de 2026: números ganadores

A las 10:30 de la noche de este martes, 6 de enero de 2026, se realiza un nuevo sorteo de La Caribeña Noche, uno de los chances tradicionales de la región Caribe. El número ganador se publicará en los canales oficiales: plataformas digitales, portales autorizados y puntos de venta.

Resultados Caribeña Noche último sorteo martes 6 de enero de 2026

Número ganador :

: Quinta cifra:

El resultado de La Caribeña Noche se publica pocos minutos después del sorteo. El número ganador es una combinación completa de cuatro cifras, correspondiente a la modalidad tradicional. Pero si también acierta la quinta cifra el monto a ganar aumenta.



Últimos resultados de La Caribeña

Sorteo Fecha Número Caribeña Día 06 enero 2026 3989 Caribeña Día 05 enero 2026 7592 Caribeña Noche 05 enero 2026 3866 Caribeña Día 04 enero 2026 4379 Caribeña Noche 04 enero 2026 7643 Caribeña Día 03 enero 2026 9255 Caribeña Noche 03 enero 2026 0709 Caribeña Día 02 enero 2026 8863 Caribeña Noche 02 enero 2026 1180 Caribeña Día 01 enero 2026 6994 Caribeña Noche 01 enero 2026 1652 Caribeña Día 31 diciembre 2025 9186 Caribeña Noche 31 diciembre 2025 6879 Caribeña Día 30 diciembre 2025 9244 Caribeña Noche 30 diciembre 2025 4388 Caribeña Día 29 diciembre 2025 0097 Caribeña Noche 29 diciembre 2025 0476 Caribeña Día 28 diciembre 2025 6168 Caribeña Noche 28 diciembre 2025 0348 Caribeña Día 27 diciembre 2025 9111 Caribeña Noche 27 diciembre 2025 7332 Caribeña Día 26 diciembre 2025 9954 Caribeña Noche 26 diciembre 2025 8830 Caribeña Día 25 diciembre 2025 9039 Caribeña Noche 25 diciembre 2025 8379 Caribeña Día 24 diciembre 2025 9549 Caribeña Noche 24 diciembre 2025 8254

¿Cuánto cuesta jugar la Caribeña Noche y cómo reclamar el premio?

Las apuestas en Caribeña Noche están pensadas para ser simples y flexibles. El valor mínimo es de 500 pesos colombianos y el máximo llega a 10.000 pesos, lo que permite que personas con diferentes presupuestos participen sin complicaciones. Si hay un ganador, el proceso para reclamar el premio depende del monto obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario).

Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula. Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de esos documentos, se requiere diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados. Si el premio supera las 182 UVT, se exige también una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.



Para participar, el jugador debe comprar su tiquete en los puntos de venta autorizados, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que será indispensable para reclamar el premio.



Modalidades de la Caribeña Noche

Entre las principales modalidades de La Caribeña Noche se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL