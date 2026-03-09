Estudie pastelería con el Sena gratis y desde casa en menos de 3 días: cómo inscribirse

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) mantiene disponible en su plataforma Betowa el programa virtual de Pastelería, una formación complementaria que busca capacitar a los participantes en las técnicas básicas y algunas avanzadas de la preparación de postres. El curso tiene una duración total de 40 horas y está dirigido a personas mayores de 14 años, quienes deben contar con conocimientos básicos en herramientas informáticas y de comunicación digital para poder aprovechar los contenidos de manera adecuada.

El programa ofrece la posibilidad de aprender desde casa, utilizando plataformas virtuales de formación que permiten la interacción con los instructores y la realización de actividades prácticas de manera remota. Los participantes deben disponer de un mínimo de dos horas diarias para dedicarlas al desarrollo de las unidades de aprendizaje y las tareas que se asignen en el curso.

"El arte de la pastelería, es una experiencia única, la cual mezcla sabor, texturas y presentación, con el de convertir sencillos ingredientes en verdaderas obras maestras. Las personas que se apasionan por dicha arte aprenden técnicas básicas y vanguardistas de la pastelería. A su vez requiere personal con la capacidad para responder a las demandas de este sector, con la facultad de adaptarse a los permanentes cambios que se presentan", indicó el Sena sobre el curso.



Requisitos para inscribirse al Sena y estudiar pastelería

Para acceder a este programa, los aspirantes deben tener dominio de ciertas herramientas tecnológicas esenciales, como correo electrónico, chats, procesadores de texto, hojas de cálculo, software de presentaciones, navegadores web y otros sistemas que permitan el seguimiento de la formación virtual. Estas competencias son fundamentales para garantizar que el participante pueda completar el curso y aprovechar al máximo los contenidos disponibles.



Además, el Sena recomienda que los interesados cuenten con un compromiso diario de dedicación de al menos dos horas, lo que les permitirá desarrollar todas las actividades de aprendizaje y cumplir con los objetivos de cada módulo. El curso se ofrece en modalidad virtual, lo que significa que todo el proceso de aprendizaje se desarrolla a través de entornos digitales y la plataforma Zajuna, permitiendo que los participantes estudien desde cualquier lugar y ajusten el ritmo de estudio a su disponibilidad de tiempo.

El Sena también cuenta con filtros y herramientas dentro de la plataforma Betowa para facilitar la búsqueda de programas según modalidad, nivel de formación, área de conocimiento y duración. Esto permite que los interesados puedan localizar programas complementarios, técnicos o especializados que se ajusten a sus necesidades y plan de formación.



¿Qué puede aprender en el curso de pastelería del Sena?

El programa de Pastelería busca que los participantes adquieran habilidades para preparar alimentos y productos de repostería de acuerdo con las solicitudes de clientes y las normas establecidas por el sector, específicamente siguiendo la norma NTS USNA 001 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. De acuerdo con la entidad educativa, ntre las competencias que se desarrollarán se encuentran:



Preparación de cremas y salsas básicas para postres.

Elaboración de mousses y gelatinas con o sin sabor.

Montaje y decoración de pies y postres variados.

Aplicación de buenas prácticas de manufactura (BPM) en la preparación de alimentos.

Contenido del curso de pastelería

El programa se estructura en cuatro unidades principales, cada una centrada en un área específica de la pastelería:



Contexto y preparación de las condiciones imprescindibles de la pastelería:

Historia de la pastelería.

Maquinaria y equipos utilizados.

Ingredientes básicos y su manejo.

Buenas prácticas de manufactura.

Cremas, salsas y sus aplicaciones:

Crema chantilly.

Crema pastelera.

Crema inglesa y de mantequilla.

Cremas industriales y su aplicación en postres.

Mousses y sus aplicaciones:

Preparación paso a paso de mousses.

Gelatinas con y sin sabor.

Técnicas básicas de decoración.

Pies:

Elaboración de la base o galleta.

Horneado adecuado de los productos.

Decoración final de pies y postres.

Cada unidad incluye explicaciones teóricas y actividades prácticas que permiten al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar habilidades que son útiles para la industria de la gastronomía y el turismo.



¿Cómo inscribirse gratis a curso de pastelería en el Sena?

El proceso de inscripción al Sena se hace por medio de la plataforma oficial Betowa. Estos son los pasos principales que todo aspirante debe seguir:



El primer paso es acceder a betowa.sena.edu.co. Una vez dentro, se debe seleccionar la sección "Virtual" , que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente.

, que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente. Al ingresar a la oferta, el sistema despliega un listado organizado por nivel de formación y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación.

y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación. Quienes ya tuvieron cuenta en SofiaPlus pueden ingresar con los mismos datos. Los nuevos aspirantes deben crear una cuenta en Betowa, el cual solicita información personal, nivel educativo alcanzado, lugar de residencia y datos de contacto.

Una vez elegido el programa de "Pastelería" , el aspirante debe pulsar en la opción "Inscribirse" . El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada.

, el aspirante debe pulsar en la opción . El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada. Tras verificar la información, se envía el formulario. El sistema genera un comprobante digital de inscripción que se recomienda guardar o imprimir.

