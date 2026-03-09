En vivo
COLOMBIA DECIDE 2026
SENADO
GANADORES CONSULTAS
CÁMARA POR BOGOTÁ
TRAMPAS DIGITALES
LUIS DÍAZ

ECONOMÍA  / Nequi confirma fecha en la que se separará de Bancolombia: será en 2026

Nequi confirma fecha en la que se separará de Bancolombia: será en 2026

"Nos tomaremos el tiempo de ir paso a paso, sintiéndonos confiados para asegurar un servicio impecable para nuestros clientes", informó Nequi a través de un comunicado.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 9 de mar, 2026
Nequi avanza en un proceso que venía anunciándose desde hace algún tiempo: su separación de Bancolombia para funcionar como una entidad financiera con estructura propia. La noticia ya tiene fecha y caminos definidos gracias a la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), que le permitió operar como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, un paso clave para que la plataforma deje de depender jurídicamente del banco y pueda manejar sus propios servicios bajo regulación directa.

Todo comenzó formalmente con la Resolución 2002 del 31 de octubre de 2025, expedida por la SFC, que autorizó a Nequi para funcionar como compañía de financiamiento en el país. Esta resolución certificó que la plataforma cumplía requisitos de capital, estructura y reglas operativas para convertirse en una entidad supervisada.

¿Cuándo se separará Nequi de Bancolombia?

A partir de este punto, la etapa de independencia tomó forma, aunque sin arrancar de inmediato. Nequi aclaró que necesita pasar por una serie de trámites adicionales obligatorios antes de comenzar operaciones como entidad independiente, algo común en este tipo de transformaciones. Según lo comunicado, la operación como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento iniciará entre el tercer y cuarto trimestre de 2026, un calendario que coincide con lo dicho por directivos del Grupo Cibest y del propio Bancolombia en diferentes espacios públicos.

¿Qué significa esta separación?

Lo primero que aclara Nequi es que nada cambiará para los usuarios en el corto plazo. La empresa insiste en que la experiencia, los productos disponibles y los canales seguirán funcionando igual, sin migraciones traumáticas ni interrupciones. El mensaje es directo: la independencia no afectará las operaciones presentes, y todo seguirá funcionando como siempre para quienes usan la aplicación.

Nequi también ha dicho con claridad que continuará dentro del Grupo Cibest, el holding que agrupa las entidades financieras asociadas a Bancolombia. Es decir, se separa jurídicamente, pero no se desconecta del todo del ecosistema empresarial en el que ha crecido desde su nacimiento. Esto le da estructura, respaldo regulatorio y un entorno conocido para seguir desarrollando servicios. El paso hacia la independencia la convierte en una entidad con reglas propias. Con esto, Nequi obtiene la capacidad de diseñar y ofrecer soluciones financieras más amplias que las permitidas bajo su figura anterior. La licencia concedida por la Superintendencia Financiera le permite desarrollar funciones completas de una compañía de financiamiento, en todo el territorio nacional, con supervisión directa del regulador.

"Informaremos oportunamente nuestro inicio de operación como Nequi S.A. (independiente de Bancolombia S.A.) a través de nuestros canales oficiales. Seguiremos trabajando por la evolución financiera en Colombia y velando por el propósito de mejorar la relación de las personas con su plata", indicó Nequi en un comunicado.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

