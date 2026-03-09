Las nuevas tarifas de trámites migratorios en Colombia: cédula de extranjería costará casi $300 mil

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia actualizó las tarifas que regirán para los servicios migratorios durante la vigencia 2026. La decisión fue adoptada a través de la Resolución 0599 de 2026, documento que establece los costos de distintos trámites que deben realizar tanto ciudadanos extranjeros como nacionales ante la autoridad migratoria.

Según la entidad, la actualización de valores responde principalmente al ajuste anual relacionado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a 2025, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De acuerdo con lo analizado por el Comité de Tarifas de Migración Colombia en sesión realizada el 27 de enero de 2026, el incremento aplicado no supera el 5,1%, porcentaje que corresponde al aumento acumulado del IPC durante el año anterior.

Nuevas tarifas de trámites migratorios para 2026

Entre los trámites que tuvieron una actualización en sus valores se encuentran la expedición de la cédula de extranjería, la prórroga de permanencia en el país, la emisión de certificados migratorios y los salvoconductos, entre otros servicios que presta la entidad. Las nuevas tarifas fijadas para 2026 son las siguientes:



Cédula de extranjería: $294.000

Duplicado de cédula de extranjería: $293.000

Permiso temporal de permanencia (prórroga): $150.000

Salvoconducto: $88.000

Certificado de movimientos migratorios: $89.000

Registro de migración automática: $421.000

Certificado de información ciudadana: $1.800

Duplicado del Permiso por Protección Temporal (PPT): $20.000

Permiso Especial de Permanencia – PEP Tutor: $68.000

En el caso de algunos servicios relacionados con control migratorio en actividades específicas, los valores se calcularon con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT), cuyo monto para 2026 fue fijado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en $52.374. De acuerdo con la resolución, los valores establecidos para los procedimientos de servicios especiales son:



Atención a vuelos no regulares (12,87 UVT): $674.053

Permiso para desarrollar otras actividades – POA (2,90 UVT): $151.884

Asimismo, se mantiene el cobro aplicado a ciudadanos canadienses por el control y verificación migratoria en el sistema denominado Platinum, servicio que se aplica bajo criterios de reciprocidad entre países.



Tarifas de reciprocidad para ciudadanos extranjeros

De acuerdo con Migración Colombia, las tarifas de reciprocidad son aquellos costos que un país impone a los ciudadanos de otro país, en función de los costos o tarifas que ese país cobra a los nacionales del primer país por servicios migratorios o de otro tipo. La resolución establece las tarifas especiales que se aplican bajo el principio de reciprocidad con otros países. En el caso de los ciudadanos canadienses, el cobro por el control y verificación migratoria en el sistema Platinum quedó fijado en $270.000



Para los ciudadanos ecuatorianos se mantienen valores diferenciados para algunos trámites relacionados con la cédula de extranjería:



Cédula de extranjería por primera vez: USD 5

Renovación de cédula de extranjería: USD 16

Duplicado o pérdida de la cédula de extranjería: USD 16

Por otra parte, la norma establece varios casos en los que los usuarios no deberán pagar por determinados trámites migratorios. Estas exenciones aplican en situaciones relacionadas con acuerdos internacionales, decisiones administrativas o circunstancias humanitarias. Entre las excepciones contempladas se encuentran los becarios de la Alianza del Pacífico provenientes de Perú y México, quienes están exentos del pago por la expedición de la cédula de extranjería. También se incluyen casos motivados por razones humanitarias debidamente justificadas.



Trámites migratorios en Colombia que no tendrán costo

La resolución también establece varios casos en los que los usuarios no deberán pagar por ciertos trámites migratorios. Entre ellos se encuentran los becarios de la Alianza del Pacífico provenientes de Perú y México, quienes no tendrán que pagar por la expedición de la cédula de extranjería. También se incluyen situaciones en las que existan razones humanitarias debidamente justificadas. En el caso del certificado de movimientos migratorios, no deberán pagar este documento:



Ciudadanos ecuatorianos

Solicitudes realizadas por autoridades

Trámites que deban repetirse por errores internos de la entidad

En algunos casos específicos, los ciudadanos canadienses no deberán pagar el control migratorio del sistema Platinum. Las exenciones aplican para:



Viajeros cuyo destino final sea San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Menores de 14 años

Mayores de 79 años

Personas que tengan visa colombiana vigente

Pasajeros en tránsito aeroportuario que no ingresen al país

Migración Colombia indicó que los pagos por estos trámites deberán realizarse a través de los medios oficiales habilitados por la entidad. Además, cuando un trámite deba repetirse por errores atribuibles a la entidad, el usuario no tendrá que realizar un nuevo pago.



