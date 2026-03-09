¿Quiere comprar vivienda? Compensar, Colsubsidio y otras cajas de compensación tienen tasas bajas

Comprar vivienda sigue siendo una decisión importante para miles de hogares en Colombia. Aunque el mercado inmobiliario cambia con frecuencia, las cajas de compensación, en caso de que no lo sepa, mantienen opciones de crédito y subsidio que ayudan a financiar la compra de vivienda nueva, usada o de interés social. La combinación de tasas preferenciales, apoyos económicos y acompañamiento en el proceso convierte a las cajas en una alternativa decisiva para quienes buscan avanzar hacia un inmueble propio sin depender únicamente del sistema financiero tradicional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Las cifras disponibles muestran que las cajas han estructurado líneas de crédito y subsidio ajustadas a ingresos familiares, precios de vivienda y reglas nacionales sobre el subsidio familiar de vivienda. Noticias Caracol le cuenta cuáles son las opciones de crédito disponibles y las tasas que manejan las cajas de compensación Cafam, Colsubsidio y Compensar.



Crédito de vivienda en Colsubsidio

Colsubsidio ofrece crédito de vivienda con condiciones diseñadas para facilitar la financiación. La entidad dispone de líneas hipotecarias y complementarias que cubren vivienda nueva o usada, así como gastos adicionales asociados a la compra. Colsubsidio aplica tasas preferenciales para afiliados y permite plazos entre 60 y 240 meses, según el producto y la capacidad del hogar solicitante.



Este crédito está orientado a viviendas de interés social y prioritario, pero también se amplía a proyectos aliados de la caja. Además del crédito hipotecario tradicional, la caja dispone de créditos complementarios para cubrir cuotas iniciales, escrituración, registro o acabados, lo cual reduce la presión financiera durante el proceso de cierre. Entre los datos divulgados, Colsubsidio ha desembolsado más de 48 mil millones de pesos en proyectos y otorgado miles de créditos, siendo las categorías A y B las principales beneficiadas.



Los créditos se complementan con subsidios regulados en salarios mínimos. Para 2026, los hogares afiliados con ingresos de hasta 2 SMMLV pueden acceder a un subsidio de 30 SMMLV, mientras que quienes ganan entre 2 y 4 SMMLV pueden obtener hasta 20 SMMLV. Con el salario mínimo de 2026, estos valores equivalen a cerca de 52,5 y 35 millones de pesos, respectivamente. Estas son las tasas vigentes para los créditos hipotecrios con la caja:



Modalidad UVR

El valor de la cuota se actualiza de acuerdo con la inflación. Puede escoger el plazo entre 5 y 20 años:



Categoría E.A N.A NMV A 4,30% 4,22% 0,35% B 5,53% 5,40% 0,45%

Tasas para vivienda en pesos

Financiación para vivienda nueva con cuota constante en pesos y tasa fija durante toda la vigencia del crédito. Plazo entre 5 y 20 años:



Categoría E.A N.A NMV A 11,11% 10,58% 0,88% B 11,68% 11,10% 0,92%

Para solicitar un crédito hipotecario con Colsubsidio es necesario cumplir una serie de condiciones. El hogar debe estar afiliado a la caja de compensación, ya sea como trabajador dependiente, independiente o pensionado, y debe contar con aportes activos. También se exige contar con cédula de ciudadanía colombiana, tener entre 18 y 65 años, y demostrar ingresos familiares iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente. No se permite tener embargos vigentes y la empresa del afiliado debe estar al día en el pago de aportes a la caja.

Publicidad

Las condiciones laborales dependen de la situación del solicitante. En el caso de los asalariados, se requiere un contrato vigente y una antigüedad laboral mínima de dos meses. Para los pensionados, se solicita realizar aportes a la caja y demostrar al menos seis meses de afiliación. Cuando la solicitud corresponde a líneas de crédito hipotecario, mejoramiento o construcción en sitio propio, se exige una antigüedad mínima de un año para la aprobación definitiva.

En el caso de los trabajadores independientes, es necesario acreditar una actividad económica activa con más de un año de trayectoria y contar con al menos un año de afiliación a Colsubsidio. El crédito hipotecario permite incluir hasta cuatro solicitantes, siempre que exista vínculo familiar dentro de los grados permitidos o que se trate de cónyuges o compañeros permanentes. Se aceptan parientes hasta segundo grado de consanguinidad, como abuelos, nietos o hermanos; parientes de primer grado de afinidad, como padres o hijos del cónyuge; y parientes de único grado civil, como padres adoptantes o hijos adoptivos.



Crédito de vivienda Compensar: financiación hasta el 80% del valor del inmueble

Compensar ofrece crédito hipotecario que permite financiar hasta el 80% del valor comercial de la vivienda, siempre que se trate de proyectos dentro del rango de Vivienda de Interés Social. El crédito se otorga bajo el sistema UVR, mecanismo que ajusta el valor de la cuota según la variación del índice de precios. La información publicada muestra que esto permite iniciar con cuotas más bajas y optar por montos de crédito más altos, según la capacidad de pago del hogar. La tasa final depende del perfil crediticio del solicitante, factor que influye en el costo total del financiamiento.

Publicidad

El proceso de solicitud incluye documentación como certificaciones laborales, desprendibles de nómina, carta de subsidio adjudicado y acreditación de ahorros. La afiliación activa a Compensar es obligatoria. Si el solicitante no cumple con los requisitos internos, tiene la opción de solicitar el crédito a través de bancos aliados como Banco Caja Social, Bancolombia o Fondo Nacional del Ahorro. Esta articulación facilita el acceso a tasas competitivas sin perder el apoyo institucional de la caja. Además del crédito, Compensar administra subsidios de vivienda que alcanzan montos de hasta 42 millones de pesos para hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV y cerca de 28 millones para hogares con ingresos entre 2 y 4 SMMLV. Estos subsidios complementan el crédito y reducen la necesidad de endeudamiento.

En cuanto a las tasas de interés, Compensar indica que depende del perfil crediticio del solicitante. Si usted es afiliado a esta caja de compensación la recomendación es acercar directamente a sus oficinas para ampliar la información y hacer la solicitud del crédito de vivienda.



Crédito de vivienda Cafam

Cafam gestiona subsidios de vivienda orientados a compra de vivienda nueva, construcción en sitio propio y mejoramiento. La información disponible indica que los hogares afiliados pueden postularse para acceder a un subsidio que se entrega una sola vez como complemento del ahorro familiar. Para 2026, el valor máximo de vivienda permitido para aplicar a subsidios de Cafam llega a 135 SMMLV (equivalentes a $236 millones) o 150 SMMLV en municipios autorizados por normativa nacional, con valores cercanos a 262 millones de pesos.

La información oficial disponible en la página de Cafam para su crédito hipotecario indica que ofrece financiación con tasa preferencial, bajo un esquema de cuota fija en pesos, plazos entre 5 y 20 años y financiación hasta del 70% del valor del inmueble; sin embargo, el portal no publica una cifra exacta de la tasa de interés, por lo que solo se confirma que se trata de una tasa preferencial aplicada a vivienda VIS sin especificar valores numéricos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL