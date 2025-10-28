Los colombianos que podrán postularse a vacantes laborales en Canadá y ganar más de $9 millones

La Agencia Pública de Empleo (APE) del Sena anunció una nueva convocatoria dirigida a ciudadanos colombianos interesados en trabajar en Canadá. Se trata de dos ofertas laborales para perfiles en el área gastronómica: una para cocinero y otra para repostero o pastelero de panadería. Ambas solicitudes fueron publicadas el 24 de octubre de 2025 y estarán abiertas hasta que se complete el número de hojas de vida requeridas por la empresa contratante, o hasta el 24 de noviembre, lo que ocurra primero.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La iniciativa se realiza en articulación con una importante compañía canadiense acreditada por Inmigración Canadá, la cual busca incorporar talento colombiano en su equipo de trabajo en la provincia de Quebec. Estas convocatorias hacen parte de los procesos de intermediación laboral que el Sena gestiona con empresas extranjeras que cumplen los requisitos legales para contratar personal en el exterior.



¿Cómo aplicar a ofertas de empleo en Canadá a través del Sena?

Los interesados deben cumplir en su totalidad con los requisitos establecidos para cada vacante y la postulación se realiza exclusivamente a través de la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo del Sena. Antes de aplicar, cada candidato deberá registrar o actualizar su hoja de vida en el sistema e incluir en el campo de "Intereses ocupacionales" su ocupación correspondiente, ya sea cocinero y repostero, pues solo los perfiles que cumplan con el 100% de los criterios serán tenidos en cuenta para avanzar en la etapa de selección.

La empresa canadiense realizará las entrevistas bajo la modalidad virtual durante el mes que indique en su cronograma; los aspirantes serán citados por la plataforma de la Agencia Pública de Empleo del Sena y deberán conectarse en la fecha y horas asignadas. El Sena aclaró también que las postulaciones hechas por medios distintos al portal oficial, como páginas externas, redes sociales o plataformas de empleo privadas, no serán consideradas dentro del proceso de selección.



Asimismo, los interesados deben contar con pasaporte vigente o iniciar el trámite correspondiente antes de postularse.



Convocatoria de empleo para cocineros en Canadá

La primera convocatoria está dirigida a personas con formación técnica o tecnológica en cocina y con al menos cinco años de experiencia certificada en el área. La experiencia debe corresponder a labores como cocinero en restaurantes, banquetes o servicios de catering. El contrato tendrá una duración inicial de 36 meses (tres años), con posibilidad de renovación.



El salario ofrecido es de 3.360 dólares canadienses brutos al mes, lo que equivale aproximadamente a 9,28 millones de pesos colombianos antes de impuestos. La jornada laboral será de 40 horas semanales, en horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., y el cargo se desempeñará en la ciudad de Quebec, Canadá, bajo la modalidad de contrato temporal. Los trabajadores seleccionados contarán con seguro social, seguro médico complementario y vehículo compartido para los desplazamientos relacionados con el trabajo.

Publicidad

Entre los beneficios adicionales, la empresa cubrirá los tiquetes aéreos de ida y regreso durante la duración del contrato y brindará acompañamiento para la búsqueda de alojamiento. También ofrecerá comidas durante las horas de trabajo en las instalaciones y apoyo en trámites administrativos desde la llegada hasta la salida del país. Para conocer los detalles de esta oferta, los interesados pueden consultar la solicitud No. 4019753.



Convocatoria de empleo para reposteros en Canadá

La segunda convocatoria está enfocada en perfiles técnicos en repostería, pastelería y/o panadería. Se requiere una experiencia mínima de dos años, preferiblemente en repostería de estilo francés. Según lo indicado en la página de la APE, el contrato será temporal, con una duración inicial de dos años y posibilidad de renovación y el salario mensual es de 2.880 dólares canadienses brutos, equivalentes a cerca de 7,96 millones de pesos colombianos antes de impuestos, con la posibilidad de recibir pagos adicionales por horas extras en temporadas de alta demanda.

La jornada laboral será también de 40 horas semanales, entre las 7:00 a.m. y las 4:00 p.m., en la provincia de Quebec. Las prestaciones sociales incluyen seguro social, seguro médico complementario y el pago de horas extras. Además, la empresa cubrirá los tiquetes de avión de ida y vuelta durante el tiempo que dure el contrato, brindará apoyo para encontrar alojamiento y acompañará al trabajador durante su proceso de adaptación e instalación. La oferta se encuentra publicada bajo la solicitud No. 4019764.



¿Hasta cuándo puede inscribirse en ofertas laborales del Sena en Canadá?

Ambas convocatorias estarán abiertas desde el 24 de octubre de 2025 y permanecerán activas hasta que se cumpla el número de hojas de vida requeridas o, en su defecto, hasta el 24 de noviembre de 2025. Una vez se complete el número de candidatos solicitados, las vacantes pasarán a estado de seguimiento y no será posible postularse, incluso si la fecha de cierre no se ha cumplido.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co