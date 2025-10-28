En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Los colombianos que podrán postularse a vacantes laborales en Canadá y ganar más de $9 millones

Los colombianos que podrán postularse a vacantes laborales en Canadá y ganar más de $9 millones

La Agencia Pública de Empleo abrió dos convocatorias internacionales para cocineros y reposteros con experiencia. Los seleccionados trabajarían en Quebec por contratos de hasta tres años.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Colombianos podrán postularse a vacantes laborales en Canadá a través del Sena: sueldos de más de $9 millones
La convocatoria se realiza en articulación con una importante compañía canadiense acreditada por Inmigración Canadá. -
Freepik/ Sena

Publicidad

Publicidad

Publicidad