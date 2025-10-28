Nuevo sicariato y balacera en Bogotá: reportan dos muertos y una capturada; esto se sabe de víctimas

La tarde de este martes 28 octubre se reportó un nuevo caso de sicariato en Bogotá. La Policía Metropolitana de la capital confirmó que el hecho ocurrió en el sur de la ciudad, en la localidad de Bosa. Se detalla de forma preliminar que hay dos muertos y una persona capturada por el hecho.

Conforme con el informe de las autoridades, los ciudadanos alertaron de una presunta balacera en la calle 57 sur con carrera 87 j, tras escuchar varios disparos en la zona. De acuerdo con las primeras versiones, dos personas en una motocicleta atacaron a un ciudadano, quien falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de las heridas. Fuentes de la Policía precisaron a Noticias Caracol que en el vehículo motorizado se movilizaba una mujer y un hombre.

Uniformados que se encontraban en inmediaciones del lugar reaccionaron y dispararon en contra de los presuntos sicarios. El reporte oficial indica que un sujeto fue dado de baja por la Policía y que una mujer fue capturada en calidad de cómplice. En redes sociales se difundieron varios videos de momentos después del hecho, en los que se logra observar una motocicleta abandonada en la calle y un amplío retén policial.



Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación hacen presencia en el punto para hacer el levantamiento de uno de los cuerpos y empezar con la recolección de pruebas. Noticias Caracol conoció que la victima del sicariato es un ciudadano que había salido de una cárcel hace 15 días. Por el momento, no se ha confirmado su identidad o la del presunto atacante fallecido.



Los peritos de criminalística continúan en el lugar recopilando elementos que permitan establecer el móvil del ataque y las posibles relaciones entre los involucrados. Mientras tanto, la mujer detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía, que iniciará el proceso de judicialización en su contra.



El otro sicariato reportado frente al búnker de la Fiscalía: ¿quién es la víctima?

El hecho de este martes se suma a otro episodio violento registrado apenas un día antes en el occidente de la capital, en inmediaciones del Búnker de la Fiscalía y la Gobernación de Cundinamarca.

La tarde del lunes 27 de octubre, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación atendieron un nuevo caso de sicariato en esa zona de Bogotá. Noticias Caracol informó que la víctima fue atacada cuando salía de un establecimiento comercial dentro del complejo empresarial Capital Towers, ubicado sobre la avenida La Esperanza con carrera 52.

Según los primeros reportes, el ataque ocurrió hacia las 3:40 p. m. cuando el hombre, que se encontraba acompañado de una mujer, presuntamente su esposa, fue abordado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones. Testigos relataron que se escucharon al menos cuatro detonaciones. La víctima, que vestía una camisa blanca y una chaqueta azul, fue trasladada por las autoridades a un centro médico, pero falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que el fallecido era un comerciante de aproximadamente 50 años. De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por la Policía y la Fiscalía, la víctima fue interceptada dentro del local de comidas rápidas, donde recibió varios impactos de bala, dos de ellos en el rostro. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, su muerte se confirmó poco después de ingresar al centro asistencial.

Minutos más tarde, las autoridades identificaron al hombre como Carlos Yorelmy Duarte Díaz. Según una investigación publicada por el diario argentino El Clarín, Duarte Díaz era conocido por sus presuntos vínculos con actividades de lavado de dinero en Argentina. En 2015, fue señalado como el representante de una empresa denominada Internacional Trade & Comerce S.A., señalada por las autoridades de ese país de blanquear capitales del narcotráfico mediante la compra y representación de futbolistas.

El medio argentino indicó que Duarte Díaz tenía una orden de captura internacional emitida por el juez federal Sergio Torres. Los registros judiciales señalan que las autoridades argentinas habían detectado movimientos financieros irregulares relacionados con su compañía, que llevaron a varios allanamientos en clubes de fútbol de ese país.

Asimismo, El Clarín destacó que Duarte Díaz fue vinculado a un caso conocido como el del “narcoarroz”, en el que se intentó enviar cocaína boliviana impregnada en cargamentos de arroz hacia Guinea Bisáu, bajo la fachada de una ayuda humanitaria dentro del programa de Naciones Unidas Hambre Cero. Por ese operativo hubo varias detenciones en Argentina, aunque Duarte logró evadir a las autoridades y desapareció durante varios años.

Solo hasta este lunes 27 de octubre volvió a conocerse su paradero, cuando fue asesinado en el restaurante del complejo empresarial Capital Towers, en el occidente de Bogotá. Entre los capturados en Argentina por los hechos de 2015 figuraban los hermanos Triana Peña, también colombianos, quienes, según las investigaciones, habrían actuado como enlaces de Duarte Díaz en las operaciones de lavado.

Debido a estos antecedentes, los investigadores consideran la posibilidad de que el crimen tenga relación con un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales. Sin embargo, las autoridades insisten en que aún no hay una hipótesis definitiva. El CTI de la Fiscalía avanza en el análisis de cámaras de seguridad y en la recolección de testimonios que permitan determinar el origen y motivaciones del ataque.

