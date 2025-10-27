España busca profesionales de la salud en Colombia con sueldos de hasta más de $15 millones

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), mediante su Agencia Pública de Empleo, presentó una nueva convocatoria de empleo que permitirá a profesionales de la salud colombianos ejercer su labor en hospitales y centros médicos en España. Esta oportunidad laboral se desarrolla en el marco de la cooperación internacional entre ambas entidades, con el objetivo de promover la movilidad laboral y facilitar la vinculación de talento colombiano en el sector sanitario europeo.

Según la publicación oficial de la APE, el proceso de selección está dirigido a dos perfiles específicos: enfermeros y médicos especializados en urgencias hospitalarias. En total se ofertan 20 plazas para enfermería y 12 para medicina, en diferentes provincias españolas, incluyendo Segovia, Huesca, Lleida y Zaragoza. La convocatoria fue abierta el 24 de septiembre de 2025 y permanecerá activa hasta hoy, 27 de octubre o hasta que se cumpla el número de postulaciones requeridas. Una vez alcanzado ese límite, el sistema cerrará automáticamente la inscripción y la solicitud pasará a la fase de seguimiento.



Convocatoria de empleo para enfermeros en España

El grupo empresarial español aliado con el Sena requiere 20 profesionales en enfermería para integrarse a su equipo asistencial. Las vacantes se encuentran distribuidas en distintas zonas del país y están orientadas a la atención hospitalaria en planta, con turnos rotativos de mañana, tarde y noche, según se indica en la página web de la entidad.

Los aspirantes deben contar con título profesional en enfermería y al menos un año de experiencia laboral relacionada. Además, es requisito indispensable que el título esté homologado por el Ministerio de Educación de España. Las hojas de vida que no incluyan este documento no serán tenidas en cuenta en el proceso de selección.



Funciones del cargo de enfermero

Entre las funciones principales del cargo se encuentran el acompañamiento al personal médico durante las visitas clínicas, la administración de medicamentos, el control de signos vitales, la preparación de pacientes para procedimientos diagnósticos y el cumplimiento de los protocolos de prevención de infecciones hospitalarias. También se espera que el personal de enfermería participe en la valoración de las necesidades de cada paciente, registre adecuadamente las intervenciones y contribuya al mantenimiento del orden y stock de materiales en su área de trabajo.



Sueldo de más de $9 millones

El contrato ofrecido es indefinido, con jornada completa y salario mensual que oscila entre 2.188 y 2.500 euros, lo que equivale aproximadamente a 9,9 millones de pesos colombianos. El empleo incluye cotización al sistema de Seguridad Social español, cobertura en sanidad pública, pensión, prestación por desempleo y un periodo de 30 días de vacaciones anuales. Como parte del proceso de incorporación, la empresa contempla la posibilidad de ofrecer apoyo económico para los gastos iniciales, como pasajes y alojamiento durante el primer mes, siempre y cuando el trabajador acepte un compromiso de permanencia mínima de dos años.



Convocatoria para médicos de urgencias en España

En paralelo, la misma organización busca 12 médicos de urgencias para desempeñarse en hospitales de tercer y cuarto nivel. Los profesionales interesados deben tener licenciatura o título en medicina, con mínimo dos años de experiencia en servicios de urgencias hospitalarias. Se valorará adicionalmente la experiencia previa en unidades de cuidados intensivos. Al igual que en el caso anterior, el título profesional debe estar homologado por el Ministerio de Educación de España y adjuntarse en la hoja de vida dentro de la plataforma del Sena.



Funciones del cargo de médicos de urgencias

Las responsabilidades del cargo incluyen la atención integral a pacientes en situación de emergencia, la valoración clínica y diagnóstica, la solicitud e interpretación de pruebas médicas, la decisión sobre ingresos hospitalarios o altas médicas y la coordinación con otros servicios asistenciales. También deberán elaborar informes clínicos y garantizar la comunicación oportuna con los familiares de los pacientes.



Sueldo de más de $15 millones

El contrato es por tiempo indefinido, bajo el régimen general de trabajadores por cuenta ajena en España. El salario anual asciende a 46.308 euros brutos, distribuidos en 14 pagos, lo que equivale aproximadamente a 15,1 millones de pesos colombianos mensuales brutos. La jornada de trabajo será de 1.826 horas anuales, con turnos rotativos que incluyen horarios diurnos y nocturnos.



Al igual que las vacantes para enfermería, el empleo ofrece acceso al sistema de Seguridad Social español y a beneficios como vacaciones remuneradas y cobertura sanitaria pública. La empresa también prevé apoyo temporal en alojamiento y desplazamiento, sujeto al mismo compromiso de permanencia por dos años.



¿Cómo participar en la convocatoria de empleo?

El Sena aclaró que todas las postulaciones deben realizarse exclusivamente a través de la plataforma de la Agencia Pública de Empleo, en el portal oficial de la APE, pues ninguna postulación enviada por otros medios, redes sociales o páginas externas será considerada válida. Para aplicar, los interesados deben registrar o actualizar su hoja de vida en el sistema e incluir el cargo de interés en el campo "Intereses ocupacionales" de la pestaña de experiencia laboral. Una vez registrada la información, los candidatos pueden postularse directamente a las solicitudes publicadas:



Solicitud No. 4001625 – Enfermero

Enfermero Solicitud No. 4001321 – Médico de Urgencias

El proceso de selección podrá desarrollarse de manera presencial o virtual. Si es presencial, los candidatos deberán cubrir sus propios gastos de desplazamiento hacia la ciudad designada para las entrevistas. En caso de que se realice en modalidad virtual, los preseleccionados serán contactados directamente por la empresa para coordinar la entrevista y validación de requisitos.



El Sena también recordó que todos los servicios de intermediación laboral son gratuitos y públicos, y que no se requieren intermediarios ni pagos para participar.

