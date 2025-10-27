En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
HURACÁN MELISSA
LAURA BLANCO
JOSÉ MARÍA ACEVEDO
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / España busca profesionales de la salud en Colombia con sueldos de hasta más de $15 millones

España busca profesionales de la salud en Colombia con sueldos de hasta más de $15 millones

La convocatoria, que en colaboración del Sena busca cubrir 32 vacantes, está abierta para profesionales colombianos del área de la salud. Acá le contamos cómo postularse.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
España busca profesionales de la salud en Colombia con sueldos de hasta más de $15 millones
El proceso de selección está dirigido a dos perfiles específicos: enfermeros y médicos especializados en urgencias. -
Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad