MUNDO  / ¿Habrá una invasión? Despliegue de EE. UU. en el Caribe, frente a Venezuela, llega a nivel histórico

¿Habrá una invasión? Despliegue de EE. UU. en el Caribe, frente a Venezuela, llega a nivel histórico

Según expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, se trata del despliegue de efectivos navales más grande en la historia de Estados Unidos desde la primera Guerra del Golfo Pérsico, en 1990.

Por: EFE
Actualizado: 28 de oct, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
EE. UU. anuncia despliegue del mayor portaviones en mar Caribe, en medio de tensión con Venezuela
Portaviones Gerald R. Ford -
AFP

