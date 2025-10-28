En vivo
¿Vikingos en el Pacífico colombiano? La verdad detrás del mito de Playa Mulatos

¿Vikingos en el Pacífico colombiano? La verdad detrás del mito de Playa Mulatos

En este lugar remoto de Nariño, fácilmente la realidad se confunde con la ficción de la novela ‘Cien años de soledad’. Los Informantes llegó hasta allí, donde ya solo quedan alrededor de 90 personas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de oct, 2025
Editado por: Carolina Valencia Lucas
