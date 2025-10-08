¿Quiere trabajar en Canadá o España? Sena lanza vacantes con salarios de hasta $18 millones

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Encontrar empleo en el extranjero es el sueño de muchos colombianos, ¿verdad? La posibilidad de acceder a mejores condiciones económicas, ampliar horizontes profesionales y vivir nuevas experiencias culturales ha motivado a muchos a explorar caminos fuera del país. Por si no lo sabía, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), a través de su Agencia Pública de Empleo, comparte una plataforma que permite a los ciudadanos postularse a vacantes internacionales de manera gratuita y segura.
El Sena ha anunciado nuevas convocatorias laborales en países como Canadá y España, con ofertas que incluyen salarios que pueden alcanzar hasta los $18 millones mensuales, dependiendo del perfil y la experiencia del candidato. Las vacantes están disponibles en el portal oficial de la Agencia Pública de Empleo del Sena, en la sección de 'Vacantes en otros países'.
Las ofertas laborales se concentran en sectores técnicos, industriales y de salud. En el caso de Canadá, se han publicado convocatorias para:
Cada una de estas áreas cuenta con 20 vacantes disponibles, y los procesos de selección se realizan en articulación con empresas acreditadas por el gobierno canadiense. Las compañías contratantes están autorizadas por Inmigración Canadá y el Ministerio de Inmigración de Quebec, lo que garantiza la legalidad y transparencia del proceso. Por su parte, España ofrece oportunidades principalmente en el sector salud, con convocatorias para:
Estas vacantes también están disponibles en el portal del Sena y se gestionan directamente con instituciones españolas que requieren personal calificado para cubrir necesidades específicas en sus servicios de salud.
La persona seleccionada deberá identificar fallas en sistemas eléctricos, retirar componentes defectuosos y reemplazarlos por piezas funcionales. También será responsable de conectar la energía eléctrica a equipos de sonido, comunicación, señalización y sistemas de calefacción.
Entre sus tareas se incluye el cumplimiento de programas de mantenimiento preventivo, así como la conexión de cables a aparatos y componentes para conformar circuitos eléctricos. Deberá instalar, reemplazar y reparar accesorios de iluminación, interruptores, reguladores y tableros de interrupción automática.
El cargo exige la interpretación de planos eléctricos y especificaciones técnicas para determinar la ubicación del cableado en instalaciones nuevas o existentes. También se requiere verificar la continuidad de los circuitos mediante equipos de prueba, con el fin de garantizar la compatibilidad y seguridad del sistema antes de proceder con instalaciones, cambios o reparaciones.
Publicidad
El trabajador deberá tender cableado a través de conductos, paredes y pisos, instalar cableado subterráneo, aéreo o de superficie, y conectar la alimentación eléctrica a equipos audiovisuales. Además, se espera que conserve informes y documentación relacionada con el mantenimiento realizado.
Otras funciones incluyen empalmar, unir y conectar cables, medir voltajes, cargas, fallas a tierra e integridad de los circuitos, así como aislar y solucionar fallas eléctricas. También deberá calcular los costos y materiales necesarios para la ejecución de las tareas asignadas y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas.
La persona seleccionada será responsable de supervisar técnicamente los procesos de implementación, mantenimiento y reparación de sistemas de telecomunicaciones. También deberá coordinar dichas actividades, asegurando que se ejecuten conforme a los estándares establecidos.
Entre sus tareas se incluye el análisis y resolución de problemas técnicos que puedan surgir durante la instalación o mantenimiento de los sistemas. Además, deberá interactuar con los clientes siguiendo los protocolos definidos y respetando los niveles de servicio acordados.
Publicidad
El cargo contempla el diagnóstico de fallas en los equipos, así como su ajuste, reemplazo o reparación. También se requiere instalar, organizar, retirar y mantener equipos telefónicos, cableado y hardware relacionado. En caso de equipos defectuosos, se deberá proceder con su reparación o sustitución.
Otra función consiste en realizar pruebas a los sistemas telefónicos instalados para identificar fallas de transmisión. Asimismo, se espera que se completen y mantengan los informes correspondientes a las pruebas y servicios realizados.
La persona seleccionada deberá realizar ajustes, reparaciones y reemplazos de componentes eléctricos y mecánicos en vehículos, utilizando herramientas manuales y equipos especializados. Entre sus responsabilidades está el desmontaje, revisión, ajuste y sustitución de piezas defectuosas, así como el ensamblaje de motores luego de la reparación.
También se encargará de probar y mantener los sistemas y motores reparados, asegurando que su funcionamiento se ajuste a las especificaciones del fabricante. El cargo incluye la ejecución de mantenimiento correctivo conforme a procedimientos técnicos establecidos, así como la prestación de servicios programados de mantenimiento general, tales como cambio de aceite, lubricación, alineación y sincronización.
El trabajador deberá diagnosticar, corregir y prevenir fallas en los sistemas mecánicos de los automotores. Esto implica realizar mediciones digitales y analógicas mediante equipos de diagnóstico, así como montar, ajustar y mantener motores, frenos, direcciones, componentes mecatrónicos y otras partes del vehículo.
Publicidad
Entre las actividades también se incluye la interpretación de diagramas y esquemas técnicos para seguir procedimientos de ensamblaje de sistemas y componentes. Se requiere realizar mediciones de aislamiento en cables de alta tensión y reemplazar componentes defectuosos de la cadena de tracción, siguiendo los protocolos técnicos y parámetros del fabricante.
El cargo exige conocimientos en vehículos híbridos, eléctricos y de gasolina, así como manejo adecuado de herramientas y equipos de taller. Se valorará experiencia en la resolución de averías complejas, tanto eléctricas como mecánicas, con autonomía y criterio técnico.
La persona seleccionada deberá orientar a los pacientes en temas relacionados con la prevención y el cuidado de la salud. Entre sus responsabilidades está la evaluación clínica, la solicitud de exámenes diagnósticos como pruebas de laboratorio y radiografías, así como la interpretación de sus resultados. También se contempla la consulta con otros profesionales médicos para establecer diagnósticos y planes de tratamiento.
Publicidad
El cargo incluye el seguimiento de los tratamientos prescritos y el acompañamiento a los pacientes durante su proceso de recuperación. Se requiere la prescripción y administración de medicamentos y terapias, conforme a los protocolos establecidos.
El profesional deberá realizar valoraciones diagnósticas mediante radiología simple, tomografía axial computarizada (TAC) y electrocardiogramas. Además, se espera que atienda y trate diversas patologías, entre ellas: cardíacas, respiratorias, neurológicas, digestivas, urológicas, traumatológicas, ginecológicas, síndromes febriles, alteraciones metabólicas, condiciones quirúrgicas, cirugías menores, patologías pediátricas y situaciones que requieran cuidados intensivos.
El proceso de postulación es completamente gratuito y no requiere intermediarios. Los interesados deben seguir los siguientes pasos:
Es importante tener en cuenta que, una vez se alcanza el número de hojas de vida requeridas para cada vacante, la convocatoria pasa a estado de seguimiento, incluso si la fecha de cierre aún no se ha cumplido. Por ello, se recomienda actuar con rapidez y revisar constantemente las actualizaciones del portal.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL