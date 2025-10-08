¿Quiere trabajar en Canadá o España? Sena lanza vacantes con salarios de hasta $18 millones

Encontrar empleo en el extranjero es el sueño de muchos colombianos, ¿verdad? La posibilidad de acceder a mejores condiciones económicas, ampliar horizontes profesionales y vivir nuevas experiencias culturales ha motivado a muchos a explorar caminos fuera del país. Por si no lo sabía, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), a través de su Agencia Pública de Empleo, comparte una plataforma que permite a los ciudadanos postularse a vacantes internacionales de manera gratuita y segura.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Sena ha anunciado nuevas convocatorias laborales en países como Canadá y España, con ofertas que incluyen salarios que pueden alcanzar hasta los $18 millones mensuales, dependiendo del perfil y la experiencia del candidato. Las vacantes están disponibles en el portal oficial de la Agencia Pública de Empleo del Sena, en la sección de 'Vacantes en otros países'.



Ofertas de empleo en Canadá y España

Las ofertas laborales se concentran en sectores técnicos, industriales y de salud. En el caso de Canadá, se han publicado convocatorias para:



Operadores de máquina para el trabajo del metal

Mecánicos industriales

Electricistas

Técnicos de telecomunicaciones

Operadores de equipo pesado de construcción

Técnicos de servicio automotriz

Cada una de estas áreas cuenta con 20 vacantes disponibles, y los procesos de selección se realizan en articulación con empresas acreditadas por el gobierno canadiense. Las compañías contratantes están autorizadas por Inmigración Canadá y el Ministerio de Inmigración de Quebec, lo que garantiza la legalidad y transparencia del proceso. Por su parte, España ofrece oportunidades principalmente en el sector salud, con convocatorias para:



Enfermeros

Médicos de urgencias

Estas vacantes también están disponibles en el portal del Sena y se gestionan directamente con instituciones españolas que requieren personal calificado para cubrir necesidades específicas en sus servicios de salud.



Algunas vacantes de empleo en Canadá

1. Electricista industrial

La persona seleccionada deberá identificar fallas en sistemas eléctricos, retirar componentes defectuosos y reemplazarlos por piezas funcionales. También será responsable de conectar la energía eléctrica a equipos de sonido, comunicación, señalización y sistemas de calefacción.

Entre sus tareas se incluye el cumplimiento de programas de mantenimiento preventivo, así como la conexión de cables a aparatos y componentes para conformar circuitos eléctricos. Deberá instalar, reemplazar y reparar accesorios de iluminación, interruptores, reguladores y tableros de interrupción automática.



El cargo exige la interpretación de planos eléctricos y especificaciones técnicas para determinar la ubicación del cableado en instalaciones nuevas o existentes. También se requiere verificar la continuidad de los circuitos mediante equipos de prueba, con el fin de garantizar la compatibilidad y seguridad del sistema antes de proceder con instalaciones, cambios o reparaciones.

Publicidad

El trabajador deberá tender cableado a través de conductos, paredes y pisos, instalar cableado subterráneo, aéreo o de superficie, y conectar la alimentación eléctrica a equipos audiovisuales. Además, se espera que conserve informes y documentación relacionada con el mantenimiento realizado.



Otras funciones incluyen empalmar, unir y conectar cables, medir voltajes, cargas, fallas a tierra e integridad de los circuitos, así como aislar y solucionar fallas eléctricas. También deberá calcular los costos y materiales necesarios para la ejecución de las tareas asignadas y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas.



Requisitos del perfil

Formación técnica o tecnológica en áreas relacionadas con electricidad.

Nivel de inglés intermedio (B2).

Experiencia laboral mínima de 36 meses en funciones similares.

Habilidades requeridas

Capacidad para trabajar con supervisión mínima.

Aptitud para desempeñarse de forma individual y en equipo.

Habilidad para manipular equipos y materiales de gran tamaño y peso.

Compromiso con prácticas de trabajo seguras y cumplimiento de plazos establecidos.

Condiciones del empleo

Número de vacantes: 20

Número de candidatos a entrevistar: 100

Tipo de contrato: fijo

Tipo de salario: básico

Salario mensual: entre $12.500.001 y $15.000.000

Jornada laboral: completa

Horario: 40 horas semanales

Cargo nuevo: no

Exploración o producción de hidrocarburos: no

Teletrabajo: no

Departamento: Ontario

Municipio: Toronto

2. Técnico de telecomunicaciones

La persona seleccionada será responsable de supervisar técnicamente los procesos de implementación, mantenimiento y reparación de sistemas de telecomunicaciones. También deberá coordinar dichas actividades, asegurando que se ejecuten conforme a los estándares establecidos.

Entre sus tareas se incluye el análisis y resolución de problemas técnicos que puedan surgir durante la instalación o mantenimiento de los sistemas. Además, deberá interactuar con los clientes siguiendo los protocolos definidos y respetando los niveles de servicio acordados.

Publicidad

El cargo contempla el diagnóstico de fallas en los equipos, así como su ajuste, reemplazo o reparación. También se requiere instalar, organizar, retirar y mantener equipos telefónicos, cableado y hardware relacionado. En caso de equipos defectuosos, se deberá proceder con su reparación o sustitución.

Otra función consiste en realizar pruebas a los sistemas telefónicos instalados para identificar fallas de transmisión. Asimismo, se espera que se completen y mantengan los informes correspondientes a las pruebas y servicios realizados.



Habilidades requeridas

Capacidad para trabajar con supervisión mínima.

Aptitud para desempeñarse de forma individual y en equipo.

Condición física adecuada para manipular equipos y materiales de gran tamaño y peso.

Aplicación de prácticas de trabajo seguras en cumplimiento de plazos establecidos.

Manejo de sistemas de prueba computarizados para realizar diagnósticos en líneas de servicio.

Instalación de módems de cable y software para acceso a internet.

Competencias técnicas

Formación técnica o tecnológica en telecomunicaciones.

Experiencia mínima de 36 meses en funciones relacionadas con el cargo.

Nivel de inglés intermedio (B2).

Capacidad para analizar resultados de pruebas y realizar ajustes, cambios o reparaciones en sistemas de conmutación, redes, equipos y software.

Instalación de sistemas troncales electromecánicos, analógicos, digitales, circuitos y equipos en centrales de telecomunicaciones.

Condiciones del empleo

Meses de experiencia requeridos: 36

Número de vacantes: 20

Número de candidatos a entrevistar: 100

Cargo nuevo: no

Tipo de salario: básico

Salario mensual: entre $8.000.001 y $10.000.000

Tipo de contrato: fijo

Jornada laboral: completa

Horario: 40 horas semanales

Exploración o producción de hidrocarburos: no

Teletrabajo: no

País: Canadá

Departamento: Ontario

Municipio: Toronto

Algunas vacantes de empleo en España

1. Mecánico de taller de reparación de automóviles

La persona seleccionada deberá realizar ajustes, reparaciones y reemplazos de componentes eléctricos y mecánicos en vehículos, utilizando herramientas manuales y equipos especializados. Entre sus responsabilidades está el desmontaje, revisión, ajuste y sustitución de piezas defectuosas, así como el ensamblaje de motores luego de la reparación.

También se encargará de probar y mantener los sistemas y motores reparados, asegurando que su funcionamiento se ajuste a las especificaciones del fabricante. El cargo incluye la ejecución de mantenimiento correctivo conforme a procedimientos técnicos establecidos, así como la prestación de servicios programados de mantenimiento general, tales como cambio de aceite, lubricación, alineación y sincronización.

El trabajador deberá diagnosticar, corregir y prevenir fallas en los sistemas mecánicos de los automotores. Esto implica realizar mediciones digitales y analógicas mediante equipos de diagnóstico, así como montar, ajustar y mantener motores, frenos, direcciones, componentes mecatrónicos y otras partes del vehículo.

Publicidad

Entre las actividades también se incluye la interpretación de diagramas y esquemas técnicos para seguir procedimientos de ensamblaje de sistemas y componentes. Se requiere realizar mediciones de aislamiento en cables de alta tensión y reemplazar componentes defectuosos de la cadena de tracción, siguiendo los protocolos técnicos y parámetros del fabricante.

El cargo exige conocimientos en vehículos híbridos, eléctricos y de gasolina, así como manejo adecuado de herramientas y equipos de taller. Se valorará experiencia en la resolución de averías complejas, tanto eléctricas como mecánicas, con autonomía y criterio técnico.



Habilidades requeridas

Capacidad para garantizar estándares de calidad en la reparación de vehículos.

Aptitud para realizar diagnósticos avanzados de averías mecánicas y electrónicas.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

Adaptación a diferentes entornos de trabajo.

Desempeño bajo presión.

Requisitos del perfil

Formación técnica o tecnológica en mecánica de vehículos.

Experiencia mínima de 36 meses en funciones relacionadas con el cargo.

Conocimiento en diagnóstico de vehículos diésel, gasolina e híbridos.

Capacidad para realizar reparaciones de forma autónoma.

Licencia de conducción categoría B1.

Condiciones del empleo

Número de vacantes: 5

Número de candidatos a entrevistar: 25

Cargo nuevo: no

Tipo de contrato: fijo

Tipo de salario: básico

Salario mensual: entre $6.000.001 y $8.000.000

Jornada laboral: completa

Horario: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Exploración o producción de hidrocarburos: no

Teletrabajo: no

País: España

Departamento: Lugo

Municipio: Lugo

2. Médico de urgencias

La persona seleccionada deberá orientar a los pacientes en temas relacionados con la prevención y el cuidado de la salud. Entre sus responsabilidades está la evaluación clínica, la solicitud de exámenes diagnósticos como pruebas de laboratorio y radiografías, así como la interpretación de sus resultados. También se contempla la consulta con otros profesionales médicos para establecer diagnósticos y planes de tratamiento.

Publicidad

El cargo incluye el seguimiento de los tratamientos prescritos y el acompañamiento a los pacientes durante su proceso de recuperación. Se requiere la prescripción y administración de medicamentos y terapias, conforme a los protocolos establecidos.

El profesional deberá realizar valoraciones diagnósticas mediante radiología simple, tomografía axial computarizada (TAC) y electrocardiogramas. Además, se espera que atienda y trate diversas patologías, entre ellas: cardíacas, respiratorias, neurológicas, digestivas, urológicas, traumatológicas, ginecológicas, síndromes febriles, alteraciones metabólicas, condiciones quirúrgicas, cirugías menores, patologías pediátricas y situaciones que requieran cuidados intensivos.



Habilidades requeridas

Gestión eficiente de los recursos asignados.

Capacidad para trabajar en equipo.

Orientación al paciente y responsabilidad profesional.

Toma de decisiones en situaciones críticas.

Manejo de herramientas informáticas y equipos electromédicos.

Requisitos del perfil

Título de licenciado/a en Medicina, homologado en España. Este documento debe adjuntarse como soporte en el ítem de educación de la hoja de vida. Las postulaciones sin homologación serán excluidas del proceso.

Experiencia mínima de 24 meses en servicios de urgencias de hospitales de nivel 3 y 4.

Se valorará experiencia adicional en unidades de cuidados intensivos.

Condiciones del empleo

Número de vacantes: 12

Número de candidatos a entrevistar: 60

Cargo nuevo: no

Tipo de contrato: indefinido

Salario mensual: entre $15.000.001 y $18.000.000

Jornada laboral: completa

Horario: turnos rotatorios (mañana, tarde y noche)

Exploración o producción de hidrocarburos: no

Teletrabajo: no

País: España

Departamento: Santa Cruz de Tenerife

Municipio: Santa Cruz de Tenerife

¿Cómo postularse a las ofertas de empleo?

El proceso de postulación es completamente gratuito y no requiere intermediarios. Los interesados deben seguir los siguientes pasos:



Registrar o actualizar la hoja de vida en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo del Sena.

Indicar los intereses ocupacionales en la sección de experiencia laboral, especificando el cargo al que se desea aplicar.

Buscar la vacante de interés en la cartelera de convocatorias internacionales.

Postularse directamente desde la plataforma, cumpliendo con el 100% de los requisitos exigidos por la empresa contratante.

Es importante tener en cuenta que, una vez se alcanza el número de hojas de vida requeridas para cada vacante, la convocatoria pasa a estado de seguimiento, incluso si la fecha de cierre aún no se ha cumplido. Por ello, se recomienda actuar con rapidez y revisar constantemente las actualizaciones del portal.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL