¿Qué es 'Mi movilidad a un clic' y cómo funciona para verificar taxis y taxistas en Bogotá?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó en las últimas horas que se creó 'Mi movilidad a un clic', una herramienta que les permitirá a los ciudadanos verificar los datos del conductor que les está transportando. Esta medida se habría tomado por parte de la Alcaldía tras la desaparición y, por fortuna, regreso a casa (tras más de 40 horas) de la ciudadana Diana Ospina, quien habría sido víctima de un paseo millonario tras tomar un taxi en la localidad de Chapinero. Esta situación generó críticas por parte de los bogotanos con las medidas de seguridad que hay en la capital de la República en torno al uso de vehículos que prestan servicio público.



En rueda de prensa, el alcalde Galán explicó cómo funcionará este mecanismo para los usuarios de transporte público: “Tenemos ya una herramienta que permite que el ciudadano pueda verificar el formato del taxi. Es una aplicación o página web que se llama Movilidad a un clic, que busca garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder fácilmente a la información para poder verificar si el taxi cumple todos los requisitos de ley para que puedan utilizarlo”.



¿Cómo verificar información de taxistas en Bogotá?

Claudia Díaz Acosta, secretaria de Movilidad de Bogotá, dio detalles sobre Movilidad a un clic y mencionó que “el usuario puede ingresar la placa del vehículo, en este caso del taxi que va a utilizar, y verificar si ese taxi y el conductor cuentan con todas las autorizaciones y están al día para prestar el servicio. Adicionalmente, hace dos semanas se publicó la resolución que nos permite seguir mejorando todo este tema del sistema de información y de registro de conductores. Entonces, esto también nos va a permitir seguir evolucionando y que, efectivamente, los usuarios puedan tener mejor y más información y tengan esa tranquilidad de quien le está prestando el servicio cumple con toda la normatividad y todas las autorizaciones necesarias para hacerlo”.



¿Cómo funciona ¿Mi movilidad a un clic'?

Para que los ciudadanos puedan acceder a este servicio, deberán seguir estos tres pasos:



Ingresar a la página de Mi movilidad a un clic (clic aquí para ingresar), que se encuentra en el portal oficial de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Seleccionar el cuadro que dice “verificación de taxis”. Luego, escribir la placa del carro o el número de la tarjeta de control de conductor y dar clic en “consultar”.

En esta opción, se podrá consultar si el taxi está autorizado, si tiene los documentos al día y los datos de la empresa a la que pertenece, además del nombre del conductor autorizado.

El alcalde Galán también anunció que en las próximas semanas se habilitará un código QR para que las personas no tengan que ingresar hasta la página de la Secretaría para hacer la verificación, sino que tengan al alcance dicha información con solo escanear el código.

La secretaria de Movilidad sostuvo que “en unas semanas vamos a tener eso (el QR). Iniciamos el trabajo con las empresas para que en el tarjetón que ven los ciudadanos cuando se suben al vehículo, en la parte de atrás, esté el código QR y lo puedan escanear de manera fácil y puedan verificar que quien está prestando el servicio y el vehículo en donde están cumple con toda la reglamentación, son coincidentes y así poderles dar ese servicio que es seguro y los ciudadanos puedan viajar tranquilos”.

