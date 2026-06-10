SIC formula pliego de cargos contra Bavaria y esto respondió la compañía

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la formulación de un pliego de cargos contra Bavaria dentro de una investigación administrativa que busca determinar si la compañía habría incumplido las garantías aceptadas en 2022 para poner fin anticipadamente a un proceso relacionado con presuntas restricciones a la libre competencia en el mercado de la cerveza. En un comunicado posterior, la compañía aseguró que implementó con rigurosidad el esquema de garantías ofrecido en 2022.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según informó la entidad mediante la Resolución No. 41359 del 3 de junio de 2026, la actuación tendría como propósito verificar si Bavaria habría mantenido o implementado prácticas comerciales que resultarían incompatibles con los compromisos asumidos ante la autoridad de competencia.

El origen del caso se remonta a una investigación previa en la que la SIC analizó si la empresa habría adoptado estrategias que podrían haber dificultado el acceso o la expansión de competidores en el mercado cervecero. Como parte del cierre anticipado de ese proceso, Bavaria aceptó una serie de compromisos, entre ellos la eliminación de cláusulas de preferencia, la reducción del uso de exclusividades y la flexibilización de ciertas condiciones comerciales con establecimientos de venta.



Ahora la Superintendencia señala que recibió información y denuncias relacionadas con un posible incumplimiento de esas obligaciones. Entre las fuentes de información mencionadas por la entidad se encuentra Central Cervecera de Colombia, que habría aportado registros de visitas comerciales realizadas a establecimientos en distintas regiones del país.



De acuerdo con la SIC, durante la etapa de recopilación de pruebas se habrían realizado más de 100 visitas administrativas a establecimientos dedicados a la venta de cerveza en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Bello, Cali, Envigado, Itagüí, Medellín y Tunja. Además, la entidad indicó que también habría practicado declaraciones y requerimientos de información a personas y agentes relacionados con los hechos investigados.

Publicidad

La respuesta de Bavaria

En un comunicado, Bavaria respondió que “implementó con rigurosidad el esquema de garantías ofrecido en 2022, orientado a fortalecer las condiciones de competencia en el mercado". La compañía explicó que, "en el marco de dicho esquema, en 2025, fue la primera y hasta ahora única empresa en obtener la certificación en la norma técnica de cumplimiento para competencia NTC 6378:2020, desarrollada por la Superintendencia de Industria y Comercio e ICONTEC, que acredita la adopción de los más altos estándares en la materia".

Publicidad

Por último, afirmó seguir "promoviendo activamente la libre competencia y aportando al desarrollo socioeconómico del país junto a los más de 300.000 clientes que integran su cadena de valor".

¿Cuáles serían las conductas investigadas?

Según el pliego de cargos, la evidencia recopilada sugeriría que Bavaria habría celebrado contratos de patrocinio con establecimientos comerciales en los que se habrían incorporado condiciones incompatibles con los compromisos adquiridos en 2022.

Entre las conductas que la SIC busca establecer se encontrarían presuntas exclusividades no reportadas ni formalizadas conforme a las garantías aceptadas; posibles relaciones de preferencia que estarían prohibidas; la eventual subordinación del suministro de producto a la aceptación de condiciones adicionales; supuestas penalidades asociadas al uso de equipos de frío; y la posible imposición de obligaciones de compra mínima.

Publicidad

La autoridad considera que estas prácticas, de comprobarse, podrían tener efectos sobre las condiciones de competencia en los puntos de venta y sobre la presencia de productos de otras compañías cerveceras en esos establecimientos.

El proceso apenas está en etapa de investigación

La formulación del pliego de cargos no implica una decisión definitiva sobre la responsabilidad de la empresa. Se trata de una etapa dentro del procedimiento administrativo en la que la SIC expone los hechos y conductas que considera necesario investigar.

Publicidad

La entidad precisó que los terceros interesados podrán intervenir en la actuación administrativa conforme a los términos establecidos en la ley y dentro de los plazos definidos en la resolución de apertura.

En caso de que las conductas investigadas llegaran a comprobarse al término del proceso, Bavaria podría ser objeto de sanciones que, según la SIC, podrían alcanzar multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entretanto, la investigación continuará para determinar si efectivamente existió o no un incumplimiento de los compromisos asumidos por la compañía ante la autoridad de competencia.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co