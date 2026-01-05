Resultados Sinuano Día último sorteo del lunes 5 de enero de 2026: números ganadores

Hoy lunes, 5 de enero de 2025, se lleva a cabo un nuevo sorteo de El Sinuano Día, uno de los chances más seguidos en la costa Caribe. El sorteo se realiza a las 2:30 de la tarde y se transmite en vivo por YouTube. Noticias Caracol le cuenta los números ganadores con la quinta cifra.

Resultados Sinuano Día último sorteo del lunes 5 de enero de 2026

Número ganador de cuatro cifras : 1667

: 1667 Quinta cifra: 2

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo utilizando baloteras certificadas, bajo la supervisión de un notario y con la presencia de delegados autorizados para garantizar la legalidad del procedimiento. Todo el proceso se transmite en directo a través de los canales oficiales, mostrando cada etapa en tiempo real para asegurar transparencia y confianza en el resultado.



¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El sorteo Sinuano Día se realiza de manera periódica y sus resultados se publican en los canales oficiales correspondientes. Es una alternativa para quienes participan en juegos numéricos, siguiendo las disposiciones establecidas por la entidad reguladora. La forma principal de ganar consiste en acertar el número completo de cuatro cifras en el mismo orden en que fue extraído, lo que otorga el premio mayor.

Existen también modalidades que permiten combinaciones de tres o dos cifras, ofreciendo opciones más flexibles, aunque con variaciones en las probabilidades y en el valor del premio. Adicionalmente, se incluye la cifra complementaria, conocida como “la quinta”, utilizada en ciertas modalidades donde esta balota adicional forma parte del resultado.



Últimos resultados de El Sinuano

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 04 enero 2026 3577 Sinuano Noche 04 enero 2026 8615 Sinuano Día 03 enero 2026 8099 Sinuano Noche 03 enero 2026 6570 Sinuano Día 02 enero 2026 7544 Sinuano Noche 02 enero 2026 9719 Sinuano Día 31 diciembre 2025 6400 Sinuano Noche 31 diciembre 2025 3473 Sinuano Día 30 diciembre 2025 4480 Sinuano Noche 30 diciembre 2025 9486 Sinuano Día 29 diciembre 2025 4757 Sinuano Noche 29 diciembre 2025 5691 Sinuano Día 28 diciembre 2025 2740 Sinuano Noche 28 diciembre 2025 9508 Sinuano Día 27 diciembre 2025 3679 Sinuano Noche 27 diciembre 2025 8669 Sinuano Día 26 diciembre 2025 9953 Sinuano Noche 26 diciembre 2025 5000 Sinuano Día 25 diciembre 2025 3583 Sinuano Noche 25 diciembre 2025 2952 Sinuano Día 24 diciembre 2025 4635 Sinuano Noche 24 diciembre 2025 2489 Sinuano Día 23 diciembre 2025 4158 Sinuano Noche 23 diciembre 2025 4686 Sinuano Día 22 diciembre 2025 1461 Sinuano Noche 22 diciembre 2025 6411

Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Otros juegos de chance en Colombia

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL