Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 30 de diciembre de 2025: números ganadores

Una nueva edición del sorteo de El Sinuano Día se lleva a cabo este martes 30 de diciembre. Recuerde que se puede seguir la transmisión en vivo del sorteo a través de YouTube y los demás canales oficiales. Asimismo, tenga en cuenta que su billete no debe tener tachones o enmendaduras, de lo contrario no podrá reclamar el premio si llega a acertar los números ganadores.

Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 30 de diciembre de 2025

Número ganador de cuatro cifras : Pendiente

: Pendiente Quinta cifra: Pendiente

El sorteo del Sinuano Día se realiza con un sistema de baloteras certificado, bajo la mirada de un notario y con delegados autorizados presentes para garantizar que todo sea correcto. Cada paso se transmite en vivo por los canales oficiales, mostrando el proceso completo en tiempo real para asegurar transparencia y confianza en el resultado.



¿Cómo participar de Sinuano Día?

El sorteo Sinuano Día se realiza de manera periódica y sus resultados se publican en los canales oficiales correspondientes. Es una alternativa para quienes participan en juegos numéricos, siguiendo las disposiciones establecidas por la entidad reguladora. La forma principal de ganar consiste en acertar el número completo de cuatro cifras en el mismo orden en que fue extraído, lo que otorga el premio mayor.

Existen también modalidades que permiten combinaciones de tres o dos cifras, ofreciendo opciones más flexibles, aunque con variaciones en las probabilidades y en el valor del premio. Adicionalmente, se incluye la cifra complementaria, conocida como “la quinta”, utilizada en ciertas modalidades donde esta balota adicional forma parte del resultado.



Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

