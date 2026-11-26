Este jueves 26 de noviembre se llevó a cabo un nuevo sorteo de El Sinuano Día, uno de los juegos de azar y chance con mayor tradición en la región Caribe y en todo el territorio colombiano. Miles de apostadores estuvieron atentos a la balotera oficial para verificar si sus combinaciones coincidieron con la cifra ganadora de la jornada.



¿Qué número cayó en El Sinuano Día hoy 26 de noviembre?

De acuerdo con la transmisión oficial realizada en el horario habitual de las 2:30 de la tarde, los resultados correspondientes al sorteo de El Sinuano Día de este jueves 26 de noviembre de 2026 son los siguientes:



Número ganador: 1341

1341 La "Quinta" cifra: 4

Es fundamental que los jugadores revisen con detenimiento el tiquete impreso adquirido en los puntos de venta autorizados y cotejen las cuatro cifras en el orden exacto, así como las modalidades de acierto directo o combinado según la apuesta realizada antes del cierre de ventas.



¿Cómo se juega y cuáles son las modalidades de acierto?

El sorteo de El Sinuano Día opera bajo la modalidad de chance tradicional de cuatro cifras, permitiendo a los participantes seleccionar un número entre el 0000 y el 9999. El plan de premios varía de acuerdo con el valor apostado y la cantidad de cifras acertadas, contemplando opciones como el acierto pleno de cuatro cifras (directo o combinado), tres cifras (últimas tres en orden o combinadas), dos cifras (pata) y una cifra (uña).

Los sorteos de este juego se realizan de lunes a sábado a las 2:30 p. m., mientras que los domingos y días festivos la extracción de las balotas se adelanta para la 1:00 de la tarde, siempre bajo la supervisión de delegados de control interno y autoridades competentes que garantizan la transparencia del proceso.



Guía para reclamar premios de chance en Colombia

En caso de resultar ganador con el sorteo de El Sinuano Día, el poseedor del billete o formulario original debe seguir los protocolos establecidos por los operadores autorizados para hacer efectivo el cobro de su dinero:



Conservar el tiquete en buen estado: El comprobante físico o digital oficial es el único documento válido para acreditar el acierto. No debe presentar tachones, enmendaduras, roturas ni deterioro que impida leer el código de seguridad o los números jugados.

El comprobante físico o digital oficial es el único documento válido para acreditar el acierto. No debe presentar tachones, enmendaduras, roturas ni deterioro que impida leer el código de seguridad o los números jugados. Presentar documento de identidad: Para reclamar cualquier premio, el ganador debe acudir a un punto de pago habilitado con su cédula de ciudadanía original y vigente.

Para reclamar cualquier premio, el ganador debe acudir a un punto de pago habilitado con su cédula de ciudadanía original y vigente. Respetar los plazos de caducidad: Según la normativa vigente en Colombia para los juegos de suerte y azar, los ganadores disponen de un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo, para solicitar el desembolso del premio antes de que prescriba el derecho al cobro.

Para premios de menor cuantía, el pago suele efectuarse de manera inmediata en las oficinas principales de las redes de chance autorizadas en cada departamento. Cuando el monto supera ciertos topes establecidos por la entidad operadora, el ganador debe diligenciar formularios de conocimiento del cliente y el pago se realiza mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia.



Retenciones e impuestos aplicables a los ganadores

Los ciudadanos que obtengan premios en juegos de suerte y azar en Colombia deben tener en cuenta las disposiciones tributarias vigentes estipuladas en el Estatuto Tributario Nacional. Todo premio que supere la base gravable establecida por la ley (equivalente a 48 Unidades de Valor Tributario, UVT) está sujeto a la retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales.

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Dicha retención corresponde al 20 % sobre el valor total del premio obtenido y es descontada directamente por el operador autorizado al momento de efectuar el pago. Adicionalmente, en las transacciones financieras derivadas del desembolso puede aplicar el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como el 4x1.000, dependiendo de la modalidad de entrega del dinero.



Importancia de apostar de manera legal y verificar ante Coljuegos

Las autoridades nacionales reiteran el llamado a la ciudadanía para que participe únicamente en sorteos y puntos de venta debidamente autorizados. Coljuegos, la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia, supervisa la operación de las empresas concesionarias para asegurar que los sorteos cumplan con los estándares técnicos de aleatoriedad y que los premios sean pagados oportunamente.



Además de brindar garantías jurídicas al apostador, los recursos recaudados por concepto de derechos de explotación de los juegos legales se transfieren directamente al sistema de salud subsidiado del país, financiando la atención médica de millones de colombianos. Los usuarios pueden consultar el listado oficial de operadores habilitados a través del portal web institucional de Coljuegos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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