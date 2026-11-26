El sorteo de Caribeña Día correspondiente a este jueves 26 de noviembre de 2026 se realizó en su horario habitual de la tarde, manteniendo a la expectativa a miles de apostadores en la región Caribe y el resto de Colombia. A continuación, se presentan los datos oficiales y las recomendaciones vigentes para verificar el billete y reclamar los premios.



Este tradicional juego de azar, operado bajo la supervisión de las autoridades competentes en el territorio nacional, entrega incentivos económicos a quienes acierten las cifras seleccionadas durante la transmisión oficial. Como es habitual en cada jornada, los jugadores revisan sus colillas físicas o comprobantes digitales para confirmar si resultaron favorecidos con el premio mayor de la jornada.



¿Qué número cayó en Caribeña Día hoy, 26 de noviembre?

De acuerdo con el reporte oficial del sorteo celebrado durante la tarde de este jueves, la combinación ganadora del premio principal quedó establecida de la siguiente manera:



Números ganadores: 4718

4718 La “Quinta” cifra: 6

Se recomienda a los participantes cotejar con detenimiento cada uno de los dígitos impresos en su tiquete de apuesta frente a la información divulgada por los canales autorizados del operador antes de desechar cualquier comprobante.



¿Cómo reclamar los premios de Caribeña Día en Colombia?

Quienes resulten ganadores en el sorteo de Caribeña Día deben cumplir con los protocolos establecidos por los operadores autorizados en el país para hacer efectivo el cobro de su dinero. El procedimiento varía según el monto obtenido:



Premios de menor cuantía: Cuando el valor ganado no supera los topes fijados por el operador para pagos inmediatos, el ciudadano puede acercarse directamente a los puntos de venta habilitados o redes de recaudo autorizadas presentando el tiquete original en perfecto estado y su documento de identidad.

Cuando el valor ganado no supera los topes fijados por el operador para pagos inmediatos, el ciudadano puede acercarse directamente a los puntos de venta habilitados o redes de recaudo autorizadas presentando el tiquete original en perfecto estado y su documento de identidad. Premios de mayor cuantía: Si la suma obtenida excede el límite establecido para pago en puntos ordinarios, el ganador debe dirigirse a las oficinas principales de la empresa concesionaria o a las entidades financieras aliadas. En estos casos, se exige la presentación de la cédula de ciudadanía original, el formulario de registro del ganador y el comprobante de apuesta sin tachaduras, enmendaduras ni deterioro que impida leer los códigos de seguridad.

Es indispensable recordar que el tiquete es un documento al portador y constituye el único soporte válido para exigir el pago. Además, la normativa colombiana establece un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo, para reclamar el premio; vencido este término, opera la prescripción del derecho al cobro.



Retenciones e impuestos aplicables a los ganadores

En Colombia, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes contempladas en el Estatuto Tributario. Antes de recibir el desembolso final, el ganador debe considerar dos descuentos obligatorios cuando se superan los montos mínimos establecidos por la ley:



Impuesto por ganancias ocasionales: Equivale al 20 % sobre el valor total del premio obtenido. Esta retención aplica únicamente cuando el monto ganado supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) vigentes para el año gravable en curso. Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF): Conocido como el 4x1.000, este impuesto se aplica sobre el retiro o transferencia del dinero al momento de efectuar el desembolso correspondiente por parte de la entidad pagadora.

El operador autorizado realiza estas retenciones directamente en la fuente, por lo que el ciudadano recibe el valor neto resultante tras la aplicación de las deducciones de ley.



Recomendaciones de juego legal y control de Coljuegos

Las autoridades nacionales reiteran la importancia de realizar todas las apuestas únicamente a través de canales físicos y plataformas digitales debidamente autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular, administrar y vigilar los juegos de suerte y azar en Colombia.

Apostar en establecimientos legales garantiza tanto el pago oportuno y transparente de los premios como la protección de los datos personales del jugador. Asimismo, los recursos recaudados por concepto de derechos de explotación de los juegos legales son transferidos directamente al sistema de salud pública del país, financiando la atención médica de millones de colombianos. Ante cualquier duda sobre la validez de un punto de venta o un sorteo, los ciudadanos pueden consultar el listado oficial de operadores autorizados en el portal institucional de Coljuegos.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

