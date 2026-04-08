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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Standard & Poor's rebaja la calificación de riesgo de Colombia, ¿qué implica?

Standard & Poor's rebaja la calificación de riesgo de Colombia, ¿qué implica?

La calificadora argumentó su decisión en la posibilidad de que se mantenga un alto déficit fiscal constante durante los próximos años.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Getty Images

La calificadora Standard & Poor's rebajó la calificación de riesgo de Colombia de BB a BB- debido a la posibilidad de que se mantenga un alto déficit fiscal constante durante los próximos años.

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En un análisis la calificadora determinó que la limitada flexibilidad fiscal, alta carga de deuda, débil posición externa y moderado PIB per cápita de Colombia configuran los principales motivos de la variación de la calificación.

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Según Standard & Poor's, la política fiscal de Colombia se ha vuelto menos predecible, situación que se ha visto reflejada en la decisión del gobierno de suspender la regla fiscal.

Adicionalmente, la agencia tuvo en cuenta para el análisis la falta de apoyo en reformas fiscales, gasto primario gubernamental expansivo, las altas tasas de interés y la recaudación de ingresos inferior a lo esperado. Standard & Poor's aseguró que estos elementos han causado grandes déficits fiscales desde el año 2024.

“El deslizamiento fiscal y otras políticas económicas han creado expectativas de una mayor inflación, lo que ha llevado al banco central de Colombia a endurecer su política monetaria. Las calificaciones reflejan la flexibilidad monetaria que proviene del banco central independiente de Colombia, que ha aplicado una política monetaria dirigida a la inflación con un tipo de cambio flotante que proporciona reservas contra los shocks externos”, indicó Standard & Poor's a través de un comunicado.

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El análisis de la calificadora también determinó que el crecimiento del país puede ser ligeramente inferior al registrado en el año anterior, en el 2026 sería de 2,5%.

La calificadora indicó que podría aumentar la calificación en los próximos seis a 18 meses si el gobierno emprende una consolidación fiscal que reduzca los déficits fiscales y estabilice y eventualmente reduzca la deuda.

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