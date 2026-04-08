Super Astro Sol resultados del 8 de abril de 2026: estos son los números ganadores

El sorteo Super Astro Sol de este miércoles 8 de abril de 2026 se juega a partir de las 4:00 de la tarde y su transmisión se realiza en vivo por plataformas digitales y los canales autorizados en YouTube. El resultado se define mediante una combinación de cuatro cifras en un orden específico, acompañada por un signo zodiacal, elementos que en conjunto determinan el número ganador del sorteo.



El premio mayor solo se paga cuando la apuesta coincide de forma exacta con todo el resultado del sorteo. El número registrado debe ser igual al número ganador, sin diferencias. Cuando se da ese acierto completo, el pago corresponde a 42.000 veces el valor apostado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

También existen pagos por coincidencias parciales. Si la apuesta acierta tres cifras en el orden correcto y el signo zodiacal, el premio equivale a 1.000 veces lo jugado. Si se aciertan dos cifras en el orden exacto junto con el signo, el pago es de 100 veces el valor apostado. En todos los casos, el monto depende únicamente de que la coincidencia entre la apuesta y el resultado oficial sea exacta según cada modalidad.



Resultados Super Astro Sol del 8 de abril de 2026

Números ganadores:

Signo:

¿En qué consiste el chance Super Astro Sol?

El Super Astro Sol es un juego de azar autorizado por Coljuegos, entidad encargada de regular las actividades de suerte y azar en Colombia. Su dinámica consiste en elegir una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, junto con uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

La selección puede hacerse de manera libre, tanto para las cifras como para el signo zodiacal, sin relación obligatoria con el signo personal del jugador. También existe la opción de apuesta automática, en la que el sistema asigna al azar la combinación numérica y el signo. El valor de la apuesta es flexible: el monto mínimo permitido es de $500 y el máximo por tiquete es de $10.000. Esta estructura permite participar con distintos presupuestos.



¿Dónde se compra el boleto del Super Astro Sol?

Los tiquetes de Super Astro Sol pueden adquirirse en puntos de venta autorizados como Su Red, SuperGIROS, Apostar S.A., y otros operadores habilitados por Coljuegos. También es posible realizar apuestas en línea a través de las aplicaciones móviles de estos operadores, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar del país. Es importante verificar que el punto de venta esté debidamente autorizado y que el tiquete emitido contenga todos los datos correctos: número apostado, signo zodiacal, valor de la apuesta, fecha del sorteo y código de validación.



¿Cuánto se puede ganar?

El plan de premios de Super Astro Sol es uno de los más atractivos del mercado colombiano:



4 cifras + signo zodiacal: 42.000 veces lo apostado.

42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo zodiacal: 1.000 veces lo apostado.

1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo zodiacal: 100 veces lo apostado.

Por ejemplo, si un jugador apuesta $1.000 y acierta la combinación completa, recibirá $42 millones de pesos. No obstante, debe tener en cuenta que sobre los premios se aplican descuentos por impuestos, como el IVA (16%) y la retención en la fuente (20%), lo que reduce el valor neto recibido.



¿Cómo reclamar el premio del Super Astro Sol?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores a 48 UVT (aproximadamente $2.035.776): se pueden reclamar directamente en puntos de venta autorizados como Su Red o SuperGIROS. El ganador debe presentar:

El tiquete original sin enmendaduras. Documento de identidad original y fotocopia.

Premios entre 48 y 181 UVT (hasta $7.676.572): además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT).

además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT). Premios iguales o superiores a 182 UVT (más de $7.718.984): se requiere tiquete original, fotocopia ampliada de la cédula, certificación bancaria no mayor a 30 días y formato SIPLAFT diligenciado.

El plazo para reclamar el premio está regulado por el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, por lo que se recomienda actuar con prontitud. Recuerde que el tiquete es el único comprobante válido para reclamar el premio. Si se extravía, se pierde el derecho al cobro. Por ello, se recomienda guardar el tiquete en un lugar seguro y verificar que esté correctamente diligenciado al momento de la compra.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL