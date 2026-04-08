Paisita Día resultados de hoy, miércoles 8 de abril de 2026: estos son los números ganadores

El Paisita Día es un juego de chance en el que se participa escogiendo un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999. El sorteo se realiza todos los días y se transmite a la 1:00 de la tarde a través de los canales autorizados en YouTube. A continuación, se presentan los resultados correspondientes al sorteo de este miércoles 8 de abril de 2026.
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Paisita es un juego de chance en el que se apuesta a una combinación de cuatro cifras en un orden exacto. Además de esta modalidad principal, también se puede jugar a las tres últimas cifras, a las dos últimas o a una sola cifra. Cada forma de apuesta tiene un plan de premios definido según la cantidad de números que coincidan. También existe la modalidad La Quinta, que agrega una cifra adicional y permite acceder a premios distintos, según las reglas del juego.
Paisita realiza dos sorteos al día, conocidos como Paisita 1 y Paisita 2. Esto permite participar en diferentes momentos y consultar resultados independientes. El valor del premio depende del tipo de apuesta y del nivel de acierto. Cuando se logran las cuatro cifras en el orden exacto, el pago puede llegar hasta $4.500 por cada peso apostado. Las coincidencias parciales generan pagos menores, de acuerdo con lo establecido para cada modalidad.
Este juego hace parte de los juegos de suerte y azar autorizados en Colombia y opera bajo la normativa vigente. Los sorteos se transmiten en vivo por Teleantioquia, lo que permite seguir el resultado en tiempo real y verificar el número ganador al momento del sorteo.
Resultados Paisita 1 del 8 de abril de 2026
- Número ganador:
- Quinta cifra:
¿Cómo reclamar el premio si se ha ganado en el Paisita 1?
La entrega de premios del sorteo Paisita 1 depende de la validación previa del resultado. Antes de reclamar cualquier pago, la persona debe confirmar que el número registrado coincide con el número sorteado. Esta verificación debe hacerse por medio de los canales digitales del operador o a través de medios autorizados, lo que permite constatar que la apuesta quedó registrada de manera correcta.
Después de confirmar la coincidencia, el siguiente paso consiste en acudir al punto de venta donde se realizó la apuesta y presentar el tiquete original. El documento debe estar legible, sin daños y sin modificaciones. Cuando la apuesta se realizó de forma digital, el comprobante electrónico almacenado en el sistema cumple la función del tiquete físico. Los premios de valores bajos se entregan directamente en el punto donde se hizo la transacción. En caso de que el monto sea superior a $500.000, el proceso requiere la asistencia a una oficina principal del operador o a una entidad habilitada para efectuar el pago. Para estos casos se solicita la cédula de ciudadanía y la firma de un documento que confirma la entrega.
El proceso de pago incluye las retenciones correspondientes según la normatividad vigente. Los premios que superan 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de ganancias ocasionales. Cuando el desembolso se realiza mediante transferencia bancaria, puede aplicarse el cobro del 4x1000 sobre el valor transferido. Estas deducciones se aplican antes de la entrega final del premio y forman parte de los procedimientos obligatorios establecidos en la regulación tributaria.
Otros chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita 1
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita 2
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
No olvide tener discreción al momento de cobrar premios de alto valor. En lo posible, se aconseja solicitar el pago mediante canales bancarios para evitar riesgos asociados al manejo de efectivo.
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ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL