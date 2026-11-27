El Super Astro Luna realiza un nuevo sorteo este viernes 27 de noviembre de 2026. Los jugadores que participan en esta modalidad deberán estar atentos a la publicación de las cuatro cifras y el signo zodiacal que conformarán la combinación ganadora de la jornada.

El sorteo está programado para las 10:50 p. m. y, por el momento, el resultado de este viernes permanece pendiente. Una vez se conozca la información, los participantes podrán comparar los datos con los registrados en sus tiquetes y comprobar si obtuvieron algún acierto.

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Resultado del Super Astro Luna del 27 de noviembre

Estos son los datos correspondientes al sorteo de este viernes:



Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Signo zodiacal: pendiente de publicación.

El resultado del sorteo anterior, realizado el jueves 26 de noviembre, fue el 8698, acompañado del signo Aries. Esta combinación corresponde a la jornada previa y no debe confundirse con las cifras que se conocerán este viernes.



¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

Para participar en este juego de azar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y asociarla con uno de los 12 signos del zodiaco.

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A diferencia de otros juegos de chance, en el Super Astro no basta con elegir un número: también es necesario seleccionar el signo zodiacal que acompañará la apuesta. Por eso, al consultar los resultados, se deben revisar ambos elementos para determinar si coinciden con el tiquete.

Los participantes pueden elegir entre las modalidades disponibles y registrar su apuesta en los puntos de venta autorizados o mediante los canales habilitados para jugar.

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¿A qué hora juega Super Astro Luna?

El Super Astro Luna tiene su sorteo habitual a las 10:50 p. m. de lunes a viernes. Los sábados se realiza a las 10:45 p. m., mientras que los domingos y días festivos está programado para las 8:30 p. m.

Este juego se diferencia del Super Astro Sol, que se lleva a cabo en horas de la tarde. Ambos sorteos tienen resultados independientes, por lo que es importante consultar la modalidad correcta al verificar una apuesta.

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Cuando se publiquen las cifras de este viernes 27 de noviembre, los jugadores podrán revisar el número y el signo zodiacal para comprobar si su combinación corresponde a alguna de las opciones ganadoras.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.