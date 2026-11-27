Los jugadores del Sinuano Noche ya pueden verificar si la suerte estuvo de su lado en el sorteo realizado este viernes 27 de noviembre de 2026. Este popular chance de la Costa Caribe colombiana volvió a entregar oportunidades de premio con su tradicional modalidad de cuatro cifras, convirtiéndose una vez más en uno de los sorteos más consultados por miles de apostadores en el país.

En esta ocasión, El Sinuano Noche, correspondiente al sorteo más reciente de la jornada, dejó como resultado ganador el número 4683, acompañado de su respectiva quinta balota. Los participantes que realizaron sus apuestas podrán comparar el resultado con los números registrados en sus comprobantes para determinar si obtuvieron algún premio de acuerdo con la modalidad jugada.

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Este chance se ha convertido en uno de los más reconocidos en Colombia gracias a su frecuencia diaria y a las diferentes formas de apuesta que ofrece a los jugadores. Además, cuenta con sorteos tanto en la tarde como en la noche, permitiendo a los apostadores tener más alternativas para probar suerte.



Resultado de Sinuano Noche del 27 de noviembre de 2026

El número ganador del sorteo de Sinuano Noche de este viernes 27 de noviembre de 2026 fue:



Número ganador: 4683

Quinta balota: 2

Con este resultado, miles de jugadores en distintas regiones del país revisan sus billetes y comprobantes para conocer si lograron acertar alguna de las modalidades premiadas. Cabe recordar que el sorteo nocturno se realiza habitualmente a las 10:30 p. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos se adelanta a las 8:30 p. m., horario que lo convierte en uno de los últimos chances en jugarse durante la jornada.



¿Cómo se gana en Sinuano Noche?

Una de las principales características de este juego es la variedad de modalidades de apuesta disponibles para los participantes. No es necesario acertar siempre las cuatro cifras para obtener un premio, ya que existen opciones con diferentes niveles de dificultad. Entre las modalidades más conocidas se encuentran:



Cuatro cifras directas.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras.

Pata (dos últimas cifras).

Uña (última cifra).

Los premios dependen tanto del monto apostado como de la modalidad seleccionada por el jugador.



¿Cuánto paga Sinuano Noche?

De acuerdo con la mecánica de este chance, quienes aciertan las cuatro cifras en orden exacto pueden recibir hasta 4.500 veces el valor apostado. Asimismo, existen pagos para quienes logran coincidencias parciales. El esquema de premios incluye:



Cuatro cifras: hasta 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras: hasta 400 veces la apuesta.

Dos cifras: hasta 50 veces.

Una cifra: hasta cinco veces el valor jugado.

Por esta razón, muchos apostadores optan por combinar distintas modalidades en una misma jugada para incrementar sus posibilidades de obtener algún retorno.



¿Qué es la quinta balota de Sinuano Noche?

Además del número principal de cuatro cifras, este chance incluye una quinta balota, un elemento que es utilizado en determinadas modalidades de apuesta y que sirve como complemento dentro de la mecánica del juego. Por ello, los resultados oficiales suelen publicarse junto con esta cifra adicional. Los jugadores deben revisar cuidadosamente tanto el número ganador como la quinta balota al momento de validar sus resultados.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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