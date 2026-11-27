Llega el último viernes de noviembre y la expectativa por los juegos de suerte y azar vuelve a tomar protagonismo en toda Colombia. Este viernes 27 de noviembre de 2026, miles de apostadores siguen de cerca el sorteo del Super Astro Sol, una modalidad consolidada en el país que combina la numerología tradicional del chance con la elección de los signos del zodiaco.

Para la jornada de hoy, estructuramos esta cobertura iniciando con el espacio de actualización en vivo de las 4:00 p. m., seguido del procedimiento legal para reclamar un tiquete ganador, la tabla detallada de multiplicadores, la mecánica de juego y el respaldo institucional del sorteo.



Resultados oficiales Super Astro Sol: Viernes 27 de noviembre de 2026

El sorteo se realiza puntualmente a las 4:00 p. m. (hora colombiana) con transmisión en directo a través de la señal abierta del Canal Uno y bajo la supervisión de delegados de las autoridades competentes. La combinación ganadora de esta tarde se registrará aquí una vez finalice el proceso:



NÚMERO GANADOR SIGNO DEL ZODIACO

Nota de verificación: Antes de iniciar cualquier trámite de cobro, contraste siempre el código de barras de su tiquete original en las terminales autorizadas de SuperGIROS o Su Red.



¿Cómo reclamar un premio? Requisitos y plazos vigentes

Si su boleto resulta favorecido en la jornada de este viernes, tenga en cuenta las siguientes disposiciones oficiales (con un plazo máximo de caducidad de un año contado a partir de la fecha del sorteo):



Integridad del formulario: Presentar el tiquete físico original en perfecto estado de conservación, sin enmendaduras, tachaduras ni daños que afecten su lectura, acompañado del documento de identidad original vigente. Cobro de cuantías menores: Para premios inferiores a 182 UVT, el pago se realiza directamente en los puntos físicos autorizados de las redes aliadas (SuperGIROS o Su Red). Cobro de cuantías mayores: Para premios iguales o superiores a 182 UVT, el ganador debe radicar el trámite en un punto autorizado (adjuntando fotocopia de la cédula ampliada al 150%) para recibir el desembolso mediante cheque de gerencia o transferencia a través de la entidad fiduciaria o bancaria designada (Banco de Occidente). Retención tributaria: Conforme al Estatuto Tributario vigente en Colombia, a los premios que superen las 48 UVT se les aplica una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

Plan de premios: ¿Cuánto paga cada nivel de acierto?

A diferencia de las loterías convencionales que dividen una bolsa común entre varios acertantes, Super Astro Sol opera bajo un sistema de contrapartida. El premio es individual y se calcula multiplicando el valor neto apostado según el nivel de coincidencia en estricto orden de izquierda a derecha:



Acierto de 4 cifras + signo zodiacal exacto: Multiplica por 42.000 veces lo apostado (una apuesta neta de $1.000 COP paga $42.000.000).

Multiplica por lo apostado (una apuesta neta de $1.000 COP paga $42.000.000). Acierto de 3 últimas cifras + signo zodiacal exacto: Multiplica por 1.000 veces lo apostado (una apuesta neta de $1.000 COP paga $1.000.000).

Multiplica por lo apostado (una apuesta neta de $1.000 COP paga $1.000.000). Acierto de 2 últimas cifras + signo zodiacal exacto: Multiplica por 100 veces lo apostado (una apuesta neta de $1.000 COP paga $100.000).

Mecánica de juego y valores permitidos por tiquete

Participar en el sorteo requiere definir dos variables principales en los puntos de venta autorizados:



Combinación numérica y astral: El usuario debe seleccionar un número de cuatro cifras (dentro del rango comprendido entre el 0000 y el 9999) y asociarlo obligatoriamente a uno de los 12 signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). También existe la opción de apostar a "todos los signos", distribuyendo el valor jugado entre los doce signos.

El usuario debe seleccionar un número de (dentro del rango comprendido entre el 0000 y el 9999) y asociarlo obligatoriamente a uno de los (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). También existe la opción de apostar a "todos los signos", distribuyendo el valor jugado entre los doce signos. Límites de inversión: Cada formulario permite apuestas desde un monto mínimo de $500 pesos hasta un techo máximo de $10.000 pesos (IVA incluido).

Cada formulario permite apuestas desde un monto mínimo de hasta un techo máximo de (IVA incluido). Modalidades de elección: La combinación puede marcarse de forma manual o solicitarse al sistema mediante la opción "automático" para una asignación aleatoria.

Operación, vigilancia y aporte a la salud pública

Este juego de suerte y azar es operado por la firma Corredor Empresarial S.A. bajo la estricta regulación y vigilancia de Coljuegos. En cumplimiento de la Ley 643 de 2001, un porcentaje significativo de los ingresos recaudados por la venta de cada tiquete se transfiere directamente a la financiación del sistema de salud pública en todo el territorio nacional.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.