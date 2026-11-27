Los apostadores del Chontico Noche estuvieron atentos este viernes 27 de noviembre de 2026 a una nueva jornada de uno de los chances más populares del Valle del Cauca y otras regiones del país. El sorteo se realizó en su horario habitual de las 7:00 p. m., permitiendo a miles de jugadores verificar si su número resultó favorecido.

En esta ocasión, el número ganador del Chontico Noche fue 3144, acompañado de la respectiva quinta balota del sorteo. Como ocurre diariamente, los participantes pueden revisar las cuatro cifras, así como las terminaciones y demás modalidades de juego contempladas en el plan de premios para determinar si obtuvieron algún premio.



Resultado del Chontico Noche del 27 de noviembre de 2026

Estos fueron los datos correspondientes al último sorteo:



Número ganador: 3144

Quinta cifra: 3

Los jugadores deben comparar cuidadosamente los números registrados en su comprobante con el resultado oficial, ya que el valor del premio depende de la modalidad apostada y de la cantidad de cifras acertadas.



¿A qué hora juega Chontico Noche?

Uno de los aspectos más consultados por los apostadores es el horario del sorteo. El Chontico Noche cuenta con franjas diferentes según el día de la semana.



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Esta modalidad se realiza todos los días del año, lo que la convierte en una de las opciones de chance más constantes para quienes participan en este tipo de juegos de suerte y azar.



Cómo se juega el Chontico Noche

La mecánica es sencilla. Los apostadores seleccionan una combinación numérica de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999. Posteriormente eligen la modalidad de apuesta y el valor que desean jugar. Entre las modalidades más populares se encuentran:



Cuatro cifras directas.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

El valor mínimo de apuesta reportado para este juego es de 500 pesos, IVA incluido.



Plan de premios del Chontico Noche

Uno de los atractivos de este chance es su esquema de pagos, que recompensa distintos niveles de acierto. Según la información disponible sobre el juego, el plan de premios contempla los siguientes multiplicadores sobre el valor apostado:



Cuatro cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinadas: 208 pesos por cada peso jugado.

Tres cifras: 400 veces lo apostado.

Dos cifras: 50 veces lo apostado.

Una cifra: 5 veces lo apostado.

Por ejemplo, una apuesta de 1.000 pesos al número exacto de cuatro cifras podría entregar un premio de hasta 4,5 millones de pesos en caso de acertar el resultado completo.



Qué hacer si ganó en el Chontico Noche

Si su número resultó premiado, es importante conservar la tirilla original en perfecto estado y verificar el premio en un punto autorizado. Para reclamar sumas importantes, los operadores pueden solicitar documentación adicional, incluida la identificación del ganador. Además, los jugadores disponen de un plazo legal para realizar el cobro del premio, por lo que se recomienda revisar cuanto antes el resultado del sorteo y confirmar cualquier acierto con los canales oficiales habilitados para este chance.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL