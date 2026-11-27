Se instaló la mesa de negociación para definir el incremento del salario mínimo 2027. A las 9 de la mañana de este viernes 28 de noviembre llegaron las centrales obreras, gremios económicos y por primera vez, “voces que nunca han estado presentes en la concertación del salario mínimo: trabajadoras domésticas, recicladores, repartidores, campesinos, representantes del mototaxismo”, informó la ministra de Trabajo, Natalia López.



La funcionaria aseguró que “los trabajadores de Colombia merecen un salario que les alcance para sostener a sus familias”. Sin embargo, acotó, “el 23 % de aumento que decretó el Gobierno de Gustavo Petro dejó una mesa sin patas. Nosotros, a partir de ahí, hemos comenzado a reconstruir esa mesa desde el mes de octubre”.

Dijo además que confían en que para el aumento del “salario mínimo se llegue a una concertación” y se tiene como plazo límite para ese propósito el 15 de diciembre. (Lea también: La productividad, el indicador económico que podría ser clave para definir el salario mínimo de 2027)



Aumentó el número de trabajadores que ganan menos de un salario mínimo, según Dane

La ministra López indicó que “el Dane nos entregó la cifra de productividad del factor total en un 0,15 porcentual al crecimiento económico. Hoy nos están compartiendo un informe para conocer cómo está la situación del mercado laboral. Con base en esa información, arranca la discusión entre centrales obreras, sector empresarial y el gobierno nacional que será mediador de este ejercicio”.

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Dichos datos revelaron las personas que ganan un salario mínimo disminuyeron en el país. En 2025 eran 2,3 millones, pero entre enero y septiembre de 2026 la cifra cayó a 1,13 millones. En contraste subieron las personas que ganan menos de un salario mínimo: de 11,4 millones de trabajadores en 2025 a 12,6 millones de trabajadores entre enero y septiembre de 2026.



Los gremios han expresado su preocupación por estos números y, según ellos, esto podría ser uno de los efectos que generó el aumento del 23 % que se dio para 2026.



Por otro lado, aumentaron las personas que ganan entre uno a dos salarios mínimos. En 2025 eran 6 millones y a la fecha son 6,9 millones.

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El lunes 7 de diciembre, el Dane dará a conocer el dato de inflación, que será determinante. El miércoles 9 de diciembre habrá una nueva cita donde las partes pondrán sobre la mesa propuestas concretas de cuánto debe ser el incremento del salario mínimo 2027.



¿El aumento del salario mínimo podría ser de dos dígitos?

Los llamados a la moderación no se han hecho esperar y en esta línea están empresarios y analistas. Aunque las centrales obreras también son conscientes de que un incremento como el del 23 % es prácticamente imposible.

Para María Elena Ospina, presidenta de Acopi, es claro que el reajuste al salario mínimo debe apegarse a las cifras que tienen incidencia en la negociación: “Realmente vimos la productividad total de los factores que se analizó, está en el 0,15 %, una productividad demasiado baja; y a octubre teníamos una inflación del 6,3 %. Entonces yo pienso que tiene que trabajarse sobre esas cifras”.

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Desde Fenalco, su presidente Jaime Alberto Cabal, reconoció que “no tenemos una cifra, pero todos los cálculos indican que en esta oportunidad el salario no debería de pasar de un dígito. Y hay algo muy importante: no nos podemos olvidar que el excesivo incremento del salario mínimo el año pasado, del 23,7 %, ha dejado consecuencias no solamente de crecimiento de la informalidad, sino también del impacto inflacionario que hoy estamos viviendo”.

Por su parte, la Confederación de Trabajadores Democráticos estima que el incremento no puede ser populista como el de este año, pero sí suficiente para ayudar a los trabajadores. Jorge Iván Díez Vélez, su presidente, dijo que “una cifra debe iniciar fundamentalmente por dos dígitos. Eso no quiere decir que sea el porcentaje del año inmediatamente anterior, pero sí aproximarse a los dos dígitos que nos permita llevarle un incremento de salario mínimo a 2,4 millones de trabajadores que lo devengan”.

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A su turno, los analistas han hecho sus propias propuestas basados en la situación económica y fiscal. Carlos Alberto Velásquez, director de Investigaciones de Alianza Valores, consideró que el incremento no puede ser “superior a un 8 %. De darse un incremento superior a esta cifra, no solo tendríamos presiones inflacionarias, sino que también nos veríamos abocados o sujetos a un nuevo choque sobre el mercado laboral”.

Hay que recordar que un reajuste salarial muy fuerte no solo afecta a las empresas, también al Gobierno, que tiene muchos salarios y prestaciones atados al salario mínimo y, además, responde por los pensionados de Colpensiones, que en su mayoría ganan esa remuneración. (Lea también: Banco de la República sobre el aumento del salario mínimo: “Debe tenerse en cuenta la inflación”)



¿Cuánto ha subido el salario mínimo en los últimos 12 años?

La mayoría de las veces no se ha logrado una concertación como tal. Los sindicatos generalmente abogan por aumentos generosos, pero los empresarios reclaman que haya prudencia en esos reajustes.

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En los últimos tres gobiernos, de 12 años solamente en 4 ha habido acuerdo: en 2018, 2019, 2022 y 2023. Los otros 8 años no ha habido concertación y el incremento del salario mínimo se ha tenido que fijar por decreto.



2015 : 4,6 % ($644.350)

: 4,6 % ($644.350) 2016 : 7,0 % ($689.455)

: 7,0 % ($689.455) 2017 : 7,0 % ($737.717)

: 7,0 % ($737.717) 2018 : 5,9 % ($781.242)

: 5,9 % ($781.242) 2019 : 6,0 % ($828.116)

: 6,0 % ($828.116) 2020 : 6,0 % ($877.802)

: 6,0 % ($877.802) 2021 : 3,5 % ($908.526)

: 3,5 % ($908.526) 2022 : 10,0 % ($1.000.000)

: 10,0 % ($1.000.000) 2023 : 16,0 % ($1.160.000)

: 16,0 % ($1.160.000) 2024 : 12,0% ($1.300.000)

: 12,0% ($1.300.000) 2025 : 9,5 % ($1.423.500)

: 9,5 % ($1.423.500) 2026: 23,0 % ($1.750.905; con el subsidio de transporte quedó en $2.000.000)

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