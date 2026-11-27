Los resultados de Caribeña Noche ya fueron publicados y miles de jugadores en Colombia revisan sus apuestas para comprobar si lograron acertar alguna de las modalidades premiadas. Este sorteo es uno de los más populares de la región Caribe y cuenta con una amplia base de apostadores que cada noche siguen el resultado de sus cuatro cifras y la quinta balota.

Para este viernes 27 de noviembre de 2026, el sorteo nocturno volvió a captar la atención de quienes participaron con números de una, dos, tres y cuatro cifras, modalidades que ofrecen distintos niveles de premio según la apuesta realizada.



Resultado de Caribeña Noche del 27 de noviembre de 2026

Estos fueron los resultados reportados para el último sorteo:



Número ganador:

Quinta balota:

Con este resultado, los jugadores pueden verificar sus comprobantes y consultar si obtuvieron algún premio de acuerdo con la modalidad seleccionada al momento de realizar su apuesta.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

Uno de los aspectos más consultados por los apostadores es el horario del sorteo. Caribeña Noche se realiza habitualmente a las 10:30 p. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos el sorteo se adelanta a las 8:30 p. m. Gracias a este horario, se convierte en uno de los últimos chances en jugarse durante la jornada, motivo por el cual sus resultados suelen ser ampliamente buscados cada noche.



Cómo reclamar un premio en Caribeña Noche

Los ganadores deben conservar el comprobante original de la apuesta, ya que es el documento que valida la participación en el sorteo. En caso de resultar favorecido, se recomienda verificar el resultado únicamente a través de canales autorizados y acudir a puntos oficiales para iniciar el proceso de reclamación.

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Es importante revisar cuidadosamente el número completo y la modalidad jugada, pues los pagos dependen de la coincidencia exacta entre la apuesta registrada y el resultado oficial.



¿Cuánto paga Caribeña Noche?

Uno de los principales atractivos de este chance es su plan de premios. Dependiendo de la modalidad elegida, los jugadores pueden recibir pagos que multiplican significativamente el valor apostado. Entre los premios más destacados se encuentran:



Cuatro cifras directas: hasta 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinadas: hasta 208 veces lo apostado.

Tres cifras directas: hasta 400 veces la apuesta.

Tres cifras combinadas: hasta 83 veces la apuesta.

Pata (dos cifras): hasta 50 veces lo apostado.

Uña (una cifra): hasta cinco veces el valor jugado.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL