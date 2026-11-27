Con el cierre de la última semana completa de noviembre, la expectativa por los juegos de azar se concentra en la jornada vespertina de este viernes. El Dorado Tarde, operado bajo el respaldo institucional de la Lotería de Bogotá y vigilado en tiempo real por delegados gubernamentales, pone en marcha sus tómbolas oficiales para entregar incentivos diarios mientras canaliza aportes vitales hacia el sistema de salud pública en Colombia.



ESQUEMA DE PREMIOS Y MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

Al funcionar bajo la figura de apuesta permanente (chance), este juego otorga plena autonomía al apostador para escoger una cifra de cuatro dígitos (entre el 0000 y el 9999) y definir libremente su inversión. Los tiquetes se adquieren habitualmente desde $500 o $1.000 pesos (valor neto al que se le suma el 19% del IVA) en puntos físicos de la red Paga Todo o en plataformas digitales autorizadas.

La liquidación de ganancias se calcula sobre el monto neto jugado, aplicando la siguiente escala según el acierto:



Cuatro cifras exactas Directo 4.500 veces lo apostado Tres cifras exactas Directo 400 veces lo apostado Dos últimas cifras Pata 50 veces lo apostado Última cifra Uña 5 veces lo apostado

(Nota: Quienes juegan en la modalidad de chance combinado ganan si sus cifras salen en cualquier orden, recibiendo un desembolso ajustado proporcionalmente).



RAÍCES HISTÓRICAS Y DESTINO SOCIAL

El nombre del sorteo rinde tributo a la mítica leyenda muisca de El Dorado, profundamente vinculada a la historia de la Sabana de Bogotá. Administrado por la Lotería de Bogotá, este sorteo diario cumple una función social clave en el país, transfiriendo por ley un porcentaje directo de sus ingresos al fortalecimiento y dotación de la red hospitalaria pública.



BOLETÍN OFICIAL DE BALOTAS — VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

La extracción de las cifras ganadoras se lleva a cabo a las 3:25 p.m. con emisión en directo a nivel nacional a través de la señal del Canal 1:



Número ganador: 5501

Quinta balota: 7

PROTOCOLO LEGAL PARA RECLAMAR UN PREMIO

Si su formulario coincide con los números favorecidos de este viernes 27 de noviembre, tenga en cuenta las cuatro exigencias reglamentarias para efectuar el cobro:



Integridad del boleto: El comprobante físico impreso actúa como un título valor al portador. Debe conservarse intacto, libre de tachaduras, enmiendas, roturas o signos de humedad.

El comprobante físico impreso actúa como un título valor al portador. Debe conservarse intacto, libre de tachaduras, enmiendas, roturas o signos de humedad. Identificación personal: Es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original al momento de solicitar el desembolso.

Es obligatorio presentar la al momento de solicitar el desembolso. Puntos de pago e impuestos:

Las cuantías menores se redimen de inmediato en cualquier punto autorizado de la red comercial Paga Todo. Cuando el monto supera el tope legal de 48 UVT (equivalente a unos $2.259.000 pesos), el trámite debe adelantarse en las oficinas administrativas de la concesionaria, donde se aplicará una retención del 20% correspondiente al impuesto a las Ganancias Ocasionales.

Caducidad del derecho: De conformidad con la Ley 1393, el apostador dispone de un año calendario a partir de la fecha del sorteo para reclamar su dinero antes de que expire.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.