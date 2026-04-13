Super Astro Sol resultados del 13 de abril de 2026: estos son los números ganadores

El inicio de semana en Colombia siempre viene cargado de expectativas para miles de apostadores que depositan su fe en los astros. Este lunes, 13 de abril de 2026, el sorteo de Super Astro Sol volvió a ser el centro de atención, repartiendo millonarios premios entre quienes lograron alinear sus números de la suerte con los signos del zodiaco.



Resultado Super Astro Sol: lunes 13 de abril de 2026

El número ganador del sorteo realizado hoy a las 2:30 p. m. fue:



Número ganador:

Signo zodiacal:

(Nota: Este espacio se actualiza en tiempo real una vez finalizado el escrutinio oficial).



¿Cómo se juega y cuánto cuesta participar?

El Super Astro es un juego de suerte y azar novedoso que permite a los jugadores elegir un número de cuatro cifras (entre el 0000 y el 9999) y acompañarlo de uno de los 12 signos del zodiaco.

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La flexibilidad es una de sus mayores ventajas:

Valor de la apuesta: Puede apostar desde un mínimo de $500 pesos hasta un máximo de $10.000 pesos por tiquete.

Puede apostar desde un mínimo de hasta un máximo de por tiquete. Modalidad: Puede elegir sus números manualmente o solicitar un "automático" en el punto de venta.

Plan de premios del Super Astro Sol

A diferencia de otros sorteos, el Super Astro premia de forma proporcional a lo invertido. El plan de premios se distribuye así:



4 cifras + signo: Gana 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo: Gana 1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo: Gana 100 veces lo apostado.

Por ejemplo, si usted apuesta $1.000 y acierta las 4 cifras con el signo, recibirá $42.000.000 (antes de impuestos).



El Super Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 2:30 p. m. La transmisión en vivo se realiza a través del Canal Uno, donde los televidentes pueden seguir paso a paso la salida de las balotas y la designación del signo ganador. Los resultados también se publican minutos después en las redes sociales oficiales y en la página web del operador.

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Si la suerte estuvo de su lado, el proceso de reclamación depende del monto:

Premios menores: Si el valor es bajo, puede acercarse a cualquier punto de la red SuperGIROS o Su Red con su tiquete original y documento de identidad.

Si el valor es bajo, puede acercarse a cualquier punto de la red con su tiquete original y documento de identidad. Premios mayores: Si el monto supera las cuantías mínimas establecidas (generalmente relacionadas con la base de retención en la fuente), deberá dirigirse a las sedes principales con el tiquete original en perfecto estado, fotocopia de la cédula ampliada al 150% y, en ocasiones, un certificado bancario para la transferencia del dinero. Recuerde que se aplicará un descuento del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

Super Astro nació bajo la premisa de innovar en el mercado de los juegos de azar en Colombia, integrando la numerología tradicional con la astrología. Operado actualmente por Corredor Empresarial S.A., este juego está regulado por Coljuegos, lo que garantiza la transparencia y el aporte a la salud de los colombianos.

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Desde su creación hace más de dos décadas, se ha consolidado como un "juego de contrapartida", lo que significa que el premio no se divide entre los ganadores, sino que cada persona recibe el premio según su apuesta individual, lo que lo hace sumamente atractivo para el público nacional.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.