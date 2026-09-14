Resultado del Super Astro Sol del lunes 14 de septiembre de 2026: consulte el número ganador

Las miles de personas que apostaron en la jornada vespertina ya pueden verificar si la fortuna estuvo de su lado en una nueva edición de este emblemático juego de azar. La jornada del Super Astro Sol mantiene la expectativa en todo el territorio nacional entre los jugadores que esperan acertar la combinación de cuatro cifras junto a la figura zodiacal correspondiente.



¿Qué número cayó en Super Astro Sol?

A continuación, se detalla el reporte emitido tras el sorteo de la tarde. La validez de cada jugada depende de la coincidencia exacta de los cuatro dígitos presentados en la balotera oficial, sumados a la selección zodiacal que fue extraída durante la transmisión autorizada.



Número ganador: 6843

6843 Signo zodiacal: Acuario

Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Los apostadores que hayan acertado la combinación requerida deben seguir el conducto regular fijado por las autoridades reguladoras en Colombia. El proceso de cobro varía según la cifra obtenida, pero mantiene unos parámetros de documentación física que garantizan la transparencia de la transacción.

Para iniciar el trámite en cualquiera de los puntos autorizados a nivel nacional, la persona debe cumplir con la entrega de los siguientes documentos:



Tiquete original de la apuesta, el cual no debe registrar tachaduras, enmendaduras ni daños que impidan la lectura de los datos de seguridad o el código de barras.

Documento de identidad original en formato físico para la respectiva verificación de datos.

Fotocopia legible del documento de identidad del ganador.

Cuando los montos del incentivo sobrepasan las 182 Unidades de Valor Tributario (UVT), la entidad operadora exige requisitos adicionales para completar el desembolso. En dichas instancias, el usuario debe presentar una certificación bancaria a su nombre que no supere los 30 días de expedición, ya que el pago de montos elevados se procesa a través de transferencias electrónicas directas. Además, resulta obligatorio diligenciar el formato SIPLAFT en el punto de atención para cumplir con los estándares normativos contra el lavado de activos.

Es fundamental tener en cuenta que el plazo legal estipulado para reclamar cualquier premio vence exactamente al cumplir un año desde la realización de la jornada. Superado dicho periodo, la oportunidad de reclamo caduca y los recursos son destinados a las transferencias de salud correspondientes.



Descuentos e impuestos sobre las ganancias de juegos de azar

Los premios obtenidos a través de modalidades de apuestas en Colombia no están exentos de los gravámenes fiscales estipulados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Quienes logren el acierto máximo o incentivos significativos deben considerar las deducciones aplicadas sobre la suma bruta del premio.



El impuesto por ganancias ocasionales representa una retención en la fuente del 20 % sobre el valor total percibido. Esta deducción únicamente aplica para montos que igualen o superen los topes mínimos definidos por la Ley Tributaria, fijados habitualmente a partir de las 48 UVT. Dicho monto es descontado de forma automática por la empresa liquidadora antes de transferir o entregar los fondos netos al usuario.



A dicho concepto se le puede sumar el impacto del Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido habitualmente como el 4x1000. Este costo operativo se genera cuando las entidades bancarias realizan la dispersión de fondos hacia las cuentas particulares de los ganadores.



Importancia de jugar de manera legal con entidades reguladas

Adquirir tiquetes de apuestas en puntos oficiales autorizados o mediante plataformas digitales debidamente inscritas asegura la validez de la participación. El sector de la suerte y el azar en el país funciona bajo la supervisión de la Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), además de las diferentes secretarías de gobierno locales.

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Apostar en el comercio legal garantiza la entrega de los recursos prometidos ante cualquier acierto, protegiendo al consumidor ante eventuales fraudes o irregularidades de distribuidores no oficiales. Asimismo, un porcentaje considerable de los ingresos brutos generados por la venta del Super Astro Sol se transfiere directamente al sistema de salud pública de los colombianos, lo que convierte a este tipo de dinámicas en una fuente constante de financiamiento social. Por este motivo, la verificación constante de sellos de seguridad y el descarte de boletos ilegales protege tanto la inversión individual como la recaudo público destinado a las regiones.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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