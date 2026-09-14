Delincuentes están pidiendo créditos exprés usando billeteras digitales: le contamos cómo no caer

Delincuentes están usando las billeteras digitales como Nequi, Daviplata, entre otras, para solicitar préstamos exprés desde las aplicaciones. La Fiscalía General de la Nación ha alertado a los ciudadanos para que no caigan en esta modalidad de estafa y dio una serie de recomendaciones para evitar que haya más víctimas de los llamados ciberdelincuentes.

De acuerdo con el ente acusador, lo que los estafadores están haciendo es acceder a los números de celular y cédula de ciudadanía de las víctimas bajo engaños como anuncios en internet u otra maniobra ilícita. Posteriormente, los delincuentes usan estos datos para tramitar un crédito exprés desde la aplicación en la que los ciudadanos tienen su billetera virtual.



El dinero que piden los ladrones es consignado a la cuenta digital de las víctimas y se suma al saldo disponible. De inmediato, los delincuentes contactan a los ciudadanos a través de WhatsApp o llaman diciendo que se equivocaron de número celular al hacer la transacción y piden que se les transfiera el valor. La trampa, indicó la Fiscalía, está en que si los ciudadanos acceden a enviar ese dinero habrán pagado con sus fondos la deuda de un tercero, mientras que el cobro del préstamo original sigue vigente a nombre de las víctimas.



¿Cómo evitar caer en esta estafa?

La Fiscalía dio a conocer cinco recomendaciones para que los ciudadanos las tengan en cuenta a la hora de recibir este tipo de mensajes engañosos y no sean víctimas de estafas digitales:



Debe cambiar sus contraseñas de inmediato y modificar la clave de acceso a la aplicación.

No debe devolver el dinero directamente ni realizar transferencias a cuentas o números indicados por terceros desconocidos mediante llamadas o mensajes.

Debe abstenerse de utilizar el saldo recibido. Se recomienda mantener los recursos en la cuenta y, de ser posible, trasladarlos temporalmente a la sección de “Bolsillos” para evitar débitos automáticos por parte de terceros.

Debe reportar la situación a través de los canales oficiales, comunicándose con el Centro de Ayuda de la aplicación para que la reversión de los recursos se gestione de manera segura.

Si se confirma la apertura de un crédito a su nombre sin autorización, debe presentar una denuncia formal ante la Fiscalía.

Compartir esta información con sus familiares y allegados es importante para que otras personas no caigan en este tipo de estafas digitales.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias