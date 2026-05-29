Super Astro Sol resultados hoy 29 de mayo de 2026: estos son los números ganadores del último sorteo

Este viernes, 29 de mayo de 2026, miles de apostadores en Colombia siguen atentos a los resultados del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares del país por combinar números y signos zodiacales.

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Si usted participó en el sorteo más reciente, recuerde conservar el tiquete original en buen estado, ya que cualquier tachón o enmendadura puede impedir el cobro del premio.

Resultados Super Astro Sol del jueves 28 de mayo de 2026

Número ganador: por definir

por definir Signo zodiacal: por definir

Los resultados oficiales del sorteo se conocen poco después de la transmisión en vivo, que se realiza diariamente a las 4:00 de la tarde.



¿En qué consiste Super Astro Sol?

Super Astro Sol es un juego autorizado por Coljuegos en el que los participantes deben elegir:

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Un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Uno de los 12 signos zodiacales.

Los signos disponibles son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Los jugadores pueden escoger manualmente su combinación o utilizar la modalidad automática, en la que el sistema asigna al azar tanto el número como el signo.

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¿Cuánto cuesta jugar?

Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos por tiquete.

Esto permite que personas con distintos presupuestos puedan participar en el juego.

¿Dónde comprar el boleto?

Los tiquetes de Super Astro Sol pueden adquirirse en puntos autorizados como:

Su Red

SuperGIROS

Apostar S.A.

Operadores habilitados por Coljuegos

También es posible jugar mediante plataformas y aplicaciones móviles autorizadas.

Antes de retirarse del punto de venta, se recomienda verificar que el tiquete incluya correctamente:

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Número apostado.

Signo zodiacal.

Valor de la apuesta.

Fecha del sorteo.

Código de validación.

Plan de premios

Super Astro Sol ofrece diferentes modalidades de pago según el nivel de acierto:

4 cifras + signo zodiacal: 42.000 veces lo apostado.

42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo zodiacal: 1.000 veces la apuesta.

1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo zodiacal: 100 veces el valor apostado.

Por ejemplo, una apuesta de $1.000 pesos con acierto completo puede entregar hasta $42 millones de pesos, antes de descuentos e impuestos.

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¿Cómo reclamar el premio?

El proceso depende del valor ganado:

Premios menores a 48 UVT

Pueden cobrarse directamente en puntos autorizados presentando:

El tiquete original sin enmendaduras.

Documento de identidad y fotocopia.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT

El ganador deberá presentar:

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Tiquete original.

Fotocopia ampliada de la cédula.

Certificación bancaria no mayor a 30 días.

Formulario SIPLAFT diligenciado.

Los premios están sujetos a retención en la fuente y otros impuestos establecidos por la legislación colombiana.

Recomendaciones para los jugadores

El tiquete es el único documento válido para reclamar el premio. Si se pierde o presenta daños, el ganador podría perder el derecho al cobro.

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Por ello, se recomienda guardar el comprobante en un lugar seguro y revisar cuidadosamente los datos impresos al momento de realizar la apuesta.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.