En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
OPERATIVO EE. UU.
LATIN GRAMMY
TRAGEDIA DE ARMERO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Tras cuántos años de vivir en unión libre puede reclamar la mitad de los bienes? Esto dice la ley

¿Tras cuántos años de vivir en unión libre puede reclamar la mitad de los bienes? Esto dice la ley

Antes de tomar decisiones sobre su patrimonio, es clave conocer cuándo la ley reconoce derechos sobre los bienes en una unión libre. Descubra qué establece la normativa y cómo proteger sus intereses.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 14 de nov, 2025
Comparta en:
Unión marital de hecho: cuánto tiempo en unión libre para tener mitad de los bienes
Unión marital de hecho: cuánto tiempo en unión libre para tener mitad de los bienes -
Tumisu en Pixabay - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad