¿Va a renovar su licencia de conducción? Esto es lo que deberá pagar desde junio 2025 en Colombia

Conductores que necesiten realizar trámites ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) deberán asumir, desde el mes de junio, un aumento en los precios de más de 140 trámites. Los trámites que se verán afectados incluyen la expedición, renovación, duplicado, recategorización y cambio de licencias de conducción por mayoría de edad. También se actualizaron los valores para el traspaso de propiedad de vehículos, matrículas, certificados y otros servicios relacionados con la gestión vehicular.

La medida, contenida en la Resolución 20253040021045 del 30 de mayo de 2025, fue emitida por el Ministerio de Transporte y comenzó a regir el pasado 10 de junio. Este ajuste se da como parte de los lineamientos establecidos en la Ley 1005 de 2006 y el Contrato de Concesión No. 604 de 2022.



Suben de precio trámites de licencia de conducción

Los nuevos costos ya pueden consultarse a través de la Ventanilla Única de Servicios de Bogotá y otras entidades territoriales. Por ejemplo, expedir por primera vez una licencia de conducción para automóvil ahora cuesta $274.800. Para motocicletas, este mismo trámite tiene un valor de $228.400, que, antes del ajuste, esos valores eran de $272.150 y $225.750, respectivamente. En el caso de la renovación de licencias, también se presentan modificaciones. Para automóviles, el nuevo costo es de $128.700, mientras que para motocicletas asciende a $222.100. En comparación con las tarifas anteriores, estos montos representan un aumento de aproximadamente $2.000 por trámite.

El ajuste tarifario tiene como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un componente adicional denominado "ingresos esperados". Según el Ministerio de Transporte, esta fórmula permite garantizar el equilibrio económico del sistema concesionado, ajustando los valores cuando los ingresos reales son inferiores a los proyectados. De acuerdo con lo explicado, esta metodología busca mantener la sostenibilidad operativa del RUNT y su capacidad de actualización tecnológica.

El IPC, calculado por el Banco de la República, mide el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios en el país. En este caso, se aplica para calcular el impacto económico de la inflación en los costos del sistema de tránsito. El Ministerio recomienda consultar los valores específicos de cada trámite directamente en la Ventanilla Única de Servicios o en las plataformas autorizadas, para evitar confusiones o cobros indebidos. Vea cómo es la actualización de los precios para junio de 2025.



¿Cuánto suben las tarifas de licencia de conducción?

Los cambios afectan a todos los actores del sector transporte, desde ciudadanos particulares hasta empresas de transporte público o privado. En el caso de los conductores profesionales, los costos de la renovación y recategorización de licencias también se han ajustado. Esto incluye tanto los vehículos livianos como pesados, y diferentes categorías de permisos. Tenga en cuenta que estos aumentos no son reflejados por el Ministerio de Transporte como el costo total, son solo los aumentos que se verán reflejados en el trámite ya conocido. Vea cómo es la actualización de los precios para junio de 2025.



Trámite Tipo de vehículo Valor actualizado Expedición de licencia (primera vez) Automóvil $274.800 Expedición de licencia (primera vez) Motocicleta $228.400 Renovación de licencia Automóvil $128.700 Renovación de licencia Motocicleta $222.100 Duplicado de licencia Automóvil $222.100 Duplicado de licencia Motocicleta $175.600 Cambio por mayoría de edad Automóvil $228.400 Cambio por mayoría de edad Motocicleta $181.900 Recategorización Automóvil $222.100 Recategorización Motocicleta $175.600

Nueva plataforma del RUNT

A la par con el incremento de precios, el RUNT implementó desde el mes de mayo una nueva plataforma digital que, según lo anunciado por el Ministerio de Transporte, facilitará el acceso a los servicios y mejorará los tiempos de respuesta. Según lo explicado, esta actualización tecnológica busca modernizar el sistema, ampliar su cobertura y garantizar mayor confiabilidad en los registros. La plataforma permitirá también integrar nuevos servicios en línea, consultar historial de vehículos y realizar procesos como la inscripción de limitaciones o el cambio de características de forma remota, sin necesidad de asistir presencialmente a una oficina.

¿Qué pasará con la anterior plataforma del Runt?

Desde hoy, Hq-Runt queda completamente inhabilitado. Con esto, se desactivan todos sus módulos operativos. Específicamente, dejan de funcionar:

Registro Nacional de Conductores (RNC)

Registro Nacional de Automotores (RNA)

Registro de Remolques

Las entidades y actores que aún estuvieran utilizando Hq-Runt para sus procesos tienen desde ahora la obligación de operar exclusivamente con RuntPro. Todos los trámites iniciados en la plataforma anterior que no fueron migrados correctamente antes del 23 de abril, no podrán ser completados. Uno de los objetivos principales de este cambio es mejorar la calidad del servicio, reducir los tiempos de respuesta y facilitar el acceso a los trámites de tránsito desde dispositivos móviles o computadores personales, reduciendo la necesidad de trámites presenciales.

"En relación con los trámites que se inicien en el sistema sobre estos registros del Hq-RUnt y que no sean migrados antes de la fecha máxima del 23 de abril de 2025, estos serán de responsabilidad única de los actores, por cuanto la inhabilitación de la plataforma suspenderá la posibilidad de concluirlos por este sistema", se lee en la circular. Pese a lo llamativo de este cambio, el Ministerio de Transporte ha sido claro: los ciudadanos comunes no se verán afectados directamente. Es decir, los conductores que a diario realizan consultas, trámites de licencias, pagos, y demás gestiones no notarán alteraciones importantes, ya que la transición se enfoca en el sistema interno de datos que manejan las Secretarías de Tránsito, los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) y otros organismos oficiales.

Trámites disponibles en la nueva plataforma del Runt

Aunque el impacto más fuerte recae sobre las entidades que alimentan y administran el sistema, los ciudadanos también deben estar atentos. La plataforma RuntPro será a partir de ahora el único canal habilitado para la realización de trámites como:

Matrícula de vehículos

Renovación o expedición de licencias de conducción

Traspasos de propiedad

Consulta de antecedentes

Verificación de pólizas de SOAT

Certificaciones y otros documentos relacionados con el tránsito

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co