Vuelos a destinos nacionales e internacionales desde $59.400: hay fechas hasta 2027

Se acercan los últimos meses del año, una temporada en la que algunos viajeros comienzan a organizar sus vacaciones y desplazamientos. En ese contexto, la aerolinea JetSMART tiene vigente una promoción denominada Smart Days, con tarifas para diferentes rutas nacionales e internacionales y fechas de viaje que se extienden hasta 2027.

La promoción establece precios desde $59.400 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos, para rutas nacionales. Sin embargo, el valor final depende del trayecto elegido y de la disponibilidad de los cupos contemplados en la oferta.



¿Hasta cuándo está disponible la promoción?

De acuerdo con los términos y condiciones, las tarifas promocionales pueden adquirirse entre las 10:00 a.m. del 24 de agosto de 2026 y las 10:00 a.m. del 31 de agosto de 2026, en horario de Colombia.

Para las rutas nacionales, las fechas habilitadas para viajar van desde el 31 de agosto de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027. En el caso de las rutas internacionales, el periodo de viaje está establecido entre el 22 de septiembre de 2026 y el 18 de marzo de 2027.



La compañía señala que existe un stock total de 200 sillas, que puede distribuirse entre las diferentes rutas y trayectos. La disponibilidad depende de los vuelos y fechas seleccionados.



Vuelos nacionales desde $59.400

La oferta contempla diferentes conexiones entre ciudades colombianas. Estos son algunos de los valores finales por trayecto, incluidos tasas e impuestos, señalados en los términos de la promoción:



Bogotá - Bucaramanga: $59.400.

$59.400. Bucaramanga - Bogotá: $60.400.

$60.400. Bogotá - Pereira: $67.266.

$67.266. Pereira - Bogotá: $68.366.

$68.366. Cali - Medellín: $46.620.

$46.620. Medellín - Cali: $46.220.

$46.220. Bogotá - Medellín: $82.058.

$82.058. Medellín - Bogotá: $83.158.

$83.158. Bogotá - Cúcuta: $73.097.

$73.097. Cúcuta - Bogotá: $74.097.

$74.097. Medellín - Montería : $77.600.

: $77.600. Montería - Medellín: $77.600.

$77.600. Barranquilla - Medellín: $92.465.

$92.465. Medellín - Barranquilla: $92.065.

$92.065. Cúcuta - Medellín: $93.869.

$93.869. Medellín - Cúcuta: $93.969.

También aparecen rutas hacia destinos turísticos como Cartagena, Santa Marta y San Andrés. Por ejemplo, Bogotá-Cartagena tiene un precio final de $150.138, mientras que Bogotá-Santa Marta queda en $150.138.

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Para San Andrés, el valor final indicado para Bogotá-San Andrés es de $176.700 y para San Andrés-Bogotá, de $178.200.

También hay vuelos internacionales

La promoción incluye nueve rutas internacionales. Los precios finales por trayecto, con tasas e impuestos, son:



Cali - Antofagasta (Chile): $514.031.

$514.031. Cartagena - Lima (Perú): $540.508.

$540.508. Medellín - Lima (Perú): $545.420.

$545.420. Medellín - Punta Cana (República Dominicana): $581.453.

$581.453. Cali - Santiago (Chile): $595.938.

$595.938. Cali - Punta Cana (República Dominicana): $606.920.

$606.920. Medellín - Santiago (Chile): $630.040.

$630.040. Bogotá - Santiago (Chile): $679.629.

$679.629. Medellín - Buenos Aires (Argentina): $689.609.

¿Qué incluyen las tarifas?

Según las condiciones los precios promocionales incluyen los cargos correspondientes a tasas aeroportuarias e impuestos aplicables. No obstante, corresponden a la tarifa Vuela Ligero, por lo que no incluyen servicios adicionales como comida o bebidas a bordo, alojamiento, seguros, viáticos, traslados, exceso de equipaje, equipaje adicional, selección de asiento u otros servicios opcionales.

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Además, para un viaje de ida y vuelta se requieren dos pasajes, debido a que este itinerario está compuesto por dos tramos. Cada participante podrá adquirir un máximo de seis pasajes bajo la promoción, de acuerdo con las condiciones establecidas.

Los pasajes promocionales, salvo las excepciones contempladas por la normativa aplicable, no admiten cambios, devolución o reembolso. Se permiten modificaciones relacionadas con vuelo, fecha, ruta o nombre del titular bajo determinadas condiciones y con el pago de los cargos correspondientes y, cuando aplique, de la diferencia tarifaria.

Los cambios autorizados deben gestionarse a través del Contact Center hasta una hora antes de la salida del vuelo.

Finalmente, los términos advierten que las sillas promocionales están sujetas a disponibilidad y se entregarán hasta agotar el stock establecido. Por esta razón, los valores publicados corresponden a tarifas “desde” y no significan que todos los vuelos o fechas tengan necesariamente ese precio.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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