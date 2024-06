Cita mortal: el misterioso asesinato de un patrullero de la Policía en Risaralda

El patrullero de la Policía Nacional Alexander Aguilar fue asesinado por un sujeto encapuchado en el corregimiento de Puerto Caldas, en Pereira, Risaralda. Los hechos se registraron en la noche del 25 de julio de 2019. Desde ese momento los investigadores de la Sijín empezaron la tarea de dar con el responsable de este homicidio.

Era el menor de tres hermanos y el único hombre de su familia. Su madre y sus hermanas siguen con el dolor de su partida. “Él era un niño muy alegre, muy carismático”, aseguró su hermana mayor, Kelly Aguilar. Nació el 31 de marzo de 1995, en la ciudad de Montería, donde vivó toda su infancia. Sin embargo, por perseguir sus sueños de ser policía, cuando se graduó lo trasladaron a la ciudad de Pereira. Cuatro meses después una persona le causaría la muerte tras impactarlo con un arma de fuego.

El día del crimen, a las 9:58 p.m. la central de radio de la Policía Nacional informó sobre un caso de homicidio en el sector del corregimiento de Puerto Caldas, en el barrio Puente Blanco. Las autoridades encontraron el cuerpo de la víctima dentro de una tienda en la localidad.

“Se observa una persona con diferentes impactos propinados por arma de fuego aproximadamente, ocho. Dentro de la inspección no se encuentra el documento de identidad de la persona. Como elemento probatorio se ubica un teléfono celular”, indicó Jhonny Andrés Moreno, subintendente de la Sijín.

En el lugar no se encontraron cámaras de seguridad, sin embargo, cerca del sitio un vecino dio la que sería la primera pista del asesino, halló un casco que permitió identificar a su propietario. El elemento pertenecía a un compañero del patrullero, el uniformado le había prestado el casco a Alexander lo que significaba que esa noche la víctima se movilizaba en motocicleta.

“La última llamada me la hizo ese día en la mañana por videollamada, lo vi tan contento. Yo no dormí en toda la noche, a las 7 de la mañana me levanto y lo primero que cojo es mi teléfono, yo abrí el Facebook de él. Me ganó esa curiosidad de por qué hay tantas personas notificando y compartiendo, yo abro una publicación y veo la foto de mi hijo, cuando yo vi eso, se me acabo la vida”, relató Ester María González, madre de Alexander a El Rastro.

Los investigadores revisaron el cuarto de Alexander y encontraron varias facturas de giro de dinero que tenían un remitente en común, Mónica Yesenia Londoño, la mujer que sería la novia del patrullero de la que hablaban sus compañeros. Además, dentro de las pertenencias de él había un anillo, seguramente, iba a pedir matrimonio a la mujer.

Después de un tiempo, la relación empezó a tornarse tormentosa, según ella, Alexander empezó a tener actitudes posesivas con ella. Lo que hizo, que el noviazgo terminara. Además, se evidenció que Mónica empezó a sostener una relación sentimental con otro hombre. ¿Sería este un crimen pasional?

La noche de los hechos, presuntamente Mónica le había escrito a Alexander para que se encontraran, sin embargo, ella afirmó que nunca escribió esos mensajes de texto. Al lugar llegó Alexander, quien seguidamente fue recibido con un disparo por parte de Jhonier Fabián Ocampo, conocido con el alias de ‘Copete’, quien sería la persona con la que tenía una relación sentimental con Mónica.

Las autoridades los capturaron, Mónica Yesenia Londoño fue condenada a 19 años de prisión tras aceptar por medio de un preacuerdo su responsabilidad en los hechos, según ella, por el bienestar de sus hijos. Mientras que Jhonier Ocampo quedó en libertad por vencimiento de términos y murió en 2022 en un enfrentamiento a disparos con la Policía.