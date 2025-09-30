En vivo
Dos aterradoras historias de psicópatas asesinos: casos reales de El Rastro

Los casos de 'El Monstruo de Guarne' y 'El Hierbatero' son estremecedores por la frialdad de sus confesiones. En esta recopilación de El Rastro, uno de los asesinos cuenta sin asomo de arrepentimieno el ruego de una de sus víctimas: "No me mate".

