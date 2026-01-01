Nueva rotación del pico y placa en Cali para el primer semestre de 2026: evite multas

A partir del 5 de enero de 2026, la ciudad de Cali implementará una nueva rotación de la medida de pico y placa para el primer semestre del año. Esta medida, que busca aliviar la congestión vehicular y contribuir a la mejora de la calidad del aire, se mantendrá vigente hasta el 30 de junio. Los conductores deben estar atentos a los nuevos cambios que afectan la circulación de vehículos en la ciudad.

La Secretaría de Movilidad Distrital anunció que, tal como ha sucedido en años anteriores, la restricción de circulación continuará aplicándose de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. Los fines de semana y días festivos estarán exentos de la restricción, lo que permitirá a los caleños contar con mayor libertad de movilidad en esos días. Sin embargo, a partir del 13 de enero comenzarán a aplicarse las sanciones a los conductores que no cumplan con la nueva normativa.



Semana pedagógica en Cali para informar a los conductores

Con el objetivo de evitar confusiones y facilitar la adaptación al nuevo sistema, la Secretaría de Movilidad realizará una semana pedagógica entre el 5 y el 9 de enero. Durante estos días, los agentes de tránsito estarán en las calles brindando información a los conductores sobre la rotación y cómo identificar los días de restricción según el número de la placa de su vehículo.

No se impondrán multas durante esta fase, solo se ofrecerá orientación y se recordará la importancia de respetar la medida. La fase de control, que incluye la imposición de sanciones, se iniciará el 13 de enero. A partir de esa fecha, aquellos conductores que no respeten el pico y placa serán multados conforme a lo establecido en la legislación vigente.



Distribución por días de la nueva rotación del pico y placa

La nueva rotación para el primer semestre de 2026 establece que los vehículos estarán restringidos a circular en días específicos según el último dígito de su placa. Este esquema mantiene la estructura de años anteriores, pero ajustado a las necesidades actuales de la ciudad. Así funcionará:



Lunes 1 y 2 Martes 3 y 4 Miércoles 5 y 6 Jueves 7 y 8 Viernes 9 y 0

Excepciones a la medida del pico y placa en Cali

Aunque la medida afectará a la mayoría de los vehículos particulares, existen varias excepciones que deben ser tomadas en cuenta por los conductores. De acuerdo con la normativa, los siguientes vehículos estarán exentos de la restricción:



Vehículos de emergencia y socorro: Esto incluye ambulancias, bomberos, Cruz Roja y otros vehículos operativos encargados de situaciones de emergencia. También se incluyen los vehículos registrados en Defensa Civil y otras entidades de socorro.

Esto incluye ambulancias, bomberos, Cruz Roja y otros vehículos operativos encargados de situaciones de emergencia. También se incluyen los vehículos registrados en Defensa Civil y otras entidades de socorro. Vehículos oficiales, diplomáticos y consulares: Todos los vehículos que estén identificados como oficiales o que pertenezcan a la misión diplomática o consular estarán exentos del pico y placa.

Todos los vehículos que estén identificados como oficiales o que pertenezcan a la misión diplomática o consular estarán exentos del pico y placa. Vehículos que transportan personas con discapacidad: Aquellos vehículos que cuenten con la debida acreditación para transportar a personas con movilidad reducida no estarán sujetos a la medida, siempre y cuando el conductor esté acompañado por la persona beneficiaria de la exención.

Aquellos vehículos que cuenten con la debida acreditación para transportar a personas con movilidad reducida no estarán sujetos a la medida, siempre y cuando el conductor esté acompañado por la persona beneficiaria de la exención. Vehículos híbridos y eléctricos: Los vehículos que funcionan con energías limpias también estarán exentos de la restricción.

Los vehículos que funcionan con energías limpias también estarán exentos de la restricción. Vehículos de carga pesada: Aquellos vehículos cuya capacidad de carga sea superior a las cinco toneladas, de acuerdo con su licencia de tránsito, no estarán sujetos al pico y placa.

Aquellos vehículos cuya capacidad de carga sea superior a las cinco toneladas, de acuerdo con su licencia de tránsito, no estarán sujetos al pico y placa. Motocicletas: Las motocicletas no tendrán restricciones durante el horario establecido por la medida.

Las motocicletas no tendrán restricciones durante el horario establecido por la medida. Propietarios que paguen la tasa por congestión o contaminación: Los vehículos cuyos propietarios estén inscritos en el sistema de pago por congestión o por la emisión de contaminantes también podrán circular sin restricciones.

Recomendaciones por nueva rotación del pico y placa en Cali

La Secretaría de Movilidad de Cali hizo un llamado a los ciudadanos para que consulten los canales oficiales y las aplicaciones móviles autorizadas, que permitirán verificar si su vehículo está afectado por la restricción de pico y placa en un día determinado. Además, se recomienda hacer uso del transporte público, como el Sistema MIO, que es una opción segura y eficiente para moverse por la ciudad.



Otra alternativa a considerar es el uso de taxis o vehículos compartidos, lo cual no solo ayuda a reducir la congestión, sino que también contribuye a una movilidad más sostenible y menos contaminante. Además, las autoridades sugieren el uso de medios alternativos de transporte, como las bicicletas, que son una opción ecológica y saludable para desplazarse en la ciudad.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co