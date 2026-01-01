Cambios en el pico y placa en Bogotá para este viernes 2 de enero de 2026: tome nota

La ciudad de Bogotá, reconocida por sus desafíos en materia de congestión vehicular, se prepara para recibir el año 2026 con una medida excepcional en su política de tránsito. La Administración Distrital confirmó que la habitual restricción conocida como pico y placa no será aplicada el viernes 2 de enero, brindando un alivio significativo a los miles de ciudadanos y turistas que se movilizan tras las festividades de fin de año. Esta decisión se suma a la exención tradicional de los días festivos, como el 1 de enero, transformando el inicio del año en un periodo de mayor libertad de movilidad.



De acuerdo con la información oficial difundida por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Alcaldía Mayor, la suspensión de la medida el 2 de enero tiene como objetivo principal facilitar el tránsito de vehículos particulares. Durante esta fecha, se espera un volumen masivo de ingresos y salidas en la capital, por lo que el levantamiento de la restricción busca evitar embotellamientos en los corredores principales y permitir que las familias completen sus planes de viaje sin la presión del calendario de placas.

Es fundamental recordar que, bajo condiciones normales, el pico y placa en Bogotá opera de lunes a viernes en un horario extendido de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.. El sistema habitual se basa en una rotación donde los días pares circulan las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, y los días impares lo hacen las terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, el viernes 2 de enero, todos los vehículos podrán circular sin importar el último dígito de su matrícula.

Para los taxis, el pico y placa en Bogotá rige con normalidad, por lo que para este viernes 2 de enero de 2026 pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.



Recomendaciones para los conductores en estas fechas

La SDM hace un llamado a la planificación de los desplazamientos para este inicio de año. Aunque el 2 de enero no habrá restricción, se recomienda a los conductores revisar el estado técnico-mecánico de sus vehículos y estar atentos a los canales oficiales para cualquier ajuste de última hora en las vías principales. La consulta proactiva de la rotación de placas sigue siendo la mejor herramienta para evitar contratiempos legales y contribuir al orden vial de la ciudad.



